【時報記者任珮云台北報導】美國公債殖利率揚升，有利資金回流美元資產，台北外匯經紀公司新台幣匯價連續2個交易日收盤貶破28元整數大關。外資持續在台股提款，匯銀分析，若美國通膨未緩解，公債殖利率恐進一步走升，也將再加大新台幣貶值壓力。今天新台幣匯價恐將再測28.2元心理關卡。

美國國會已達成協議將舉債上限延至12月，有助於緩解美國債務違約的風險，然而近期能源緊縮促使價格飆漲，也再次加深投資人對全球央行或需加快利率正常化步調的預期。市場聚焦美國將公布最新通膨數據，若通膨仍未有緩解的跡象，恐怕會再加大公債殖利率進一步走升的壓力。

此外，10月14日台積電(2330)將發放季度現金股利，不排除外資進一步匯出，預期台幣在28字頭偏弱整理。

FXTM富拓市場分析師陳忠漢認為，美國將於周三發佈9月份消費者價格指數(CPI)。市場預計9月CPI較去年同期成長5.3%，較上季成長0.3%，如果實際公布數據符合預期，即與8月份的數據一致，即代表美國的通膨壓力仍居高不下。

(時報資訊)

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