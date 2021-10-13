【時報記者任珮云台北報導】美國公債殖利率揚升，有利資金回流美元資產，台北外匯經紀公司新台幣匯價連續2個交易日收盤貶破28元整數大關。外資持續在台股提款，匯銀分析，若美國通膨未緩解，公債殖利率恐進一步走升，也將再加大新台幣貶值壓力。今天新台幣匯價恐將再測28.2元心理關卡。
美國國會已達成協議將舉債上限延至12月，有助於緩解美國債務違約的風險，然而近期能源緊縮促使價格飆漲，也再次加深投資人對全球央行或需加快利率正常化步調的預期。市場聚焦美國將公布最新通膨數據，若通膨仍未有緩解的跡象，恐怕會再加大公債殖利率進一步走升的壓力。
此外，10月14日台積電(2330)將發放季度現金股利，不排除外資進一步匯出，預期台幣在28字頭偏弱整理。
FXTM富拓市場分析師陳忠漢認為，美國將於周三發佈9月份消費者價格指數(CPI)。市場預計9月CPI較去年同期成長5.3%，較上季成長0.3%，如果實際公布數據符合預期，即與8月份的數據一致，即代表美國的通膨壓力仍居高不下。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：