國安基金明日將要召開第3季例會，財政部長蘇建榮表示，針對台股近期表現國安基金委員會有所討論，並會密切注意。
近期台股價跌量縮，外界形容「慢性失血」，也關心國安基金的動向？
立法院財委會今日審查當沖降稅，蘇建榮會前接受媒體採訪時表示，台股因素有很多包含美國因素、中國大陸因素，美國整個殖利率上升、聯準會要不要縮表；大陸則是房地產以及相關的問題，都會影響台股。
(時報資訊)
國安基金明日將要召開第3季例會，財政部長蘇建榮表示，針對台股近期表現國安基金委員會有所討論，並會密切注意。
近期台股價跌量縮，外界形容「慢性失血」，也關心國安基金的動向？
立法院財委會今日審查當沖降稅，蘇建榮會前接受媒體採訪時表示，台股因素有很多包含美國因素、中國大陸因素，美國整個殖利率上升、聯準會要不要縮表；大陸則是房地產以及相關的問題，都會影響台股。
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