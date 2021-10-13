【時報-台北電】美股昨夜受通膨隱憂、觀望財報等因素干擾，四大指數齊跌，台股ADR也跌多漲少，聯電ADR延續在台股的跌勢跌、下收低2.54%；今早美股期指續弱，日韓股市則相對抗空，韓股開低走高、日股於平盤上下震盪。台股昨日在外資續賣超、電金傳齊跌下，收低177點、失守5日線，今日多頭回神，三大期指率先攜手開高，10月台指期開盤上漲101點、為16520點，隨後大盤開高18.14點、為16480.98點。在電子權值股多數開高，加上航海王強勢彈升之下，大盤快攻16500關，上漲約70點。
主要權值股表現上，台積電開低為572元、矽力-KY(6415)開高在3,930元、信驊(5274)開高為2,380元、力旺(3529)開低在2,255元、大立光(3008)開高在2,055元、鴻海(2317)開高在106元、聯發科(2454)開高為891元、聯電(2303)開平在58.5元。
美股周二在通膨、供應鏈中斷隱憂，加上市場觀望財報氛圍下，四大指數全面收黑，終場道指跌117.72點，或0.34%，收34,378.34點；那指跌20.27點，或0.14%，收14,465.92點；標普500指數跌10.54點，或0.24%，收4,350.65點；費半指數跌43.1點，或1.34%，收3,178.1點。個股方面，Amkor跌10.68%、蘋果跌0.91%、Alphabet跌1.77%、安進跌2.33%、開拓重工跌1.54%、英特爾跌2.38%、美光跌3.61%、特斯拉漲1.74%、Nike漲2.04%；台積電ADR跌0.96%、日月光ADR跌1.33%、聯電ADR跌2.54%、中華電信ADR漲0.43%。
台股周二在航運股殺聲隆隆，電子權值軍團又疲弱不振下，大盤一度下探至16349.49點、重挫近300點，尾盤台積電(2330)奮力拉上平盤，大盤跌點也同步收斂至177.59點、為16462.84點，但仍痛失5日線。籌碼面，外資賣超168.24億元，投信買超7.30億元，自營商賣超14.86億元，三大法人賣超175.79億元。
分析師表示，外資今年來持續站在賣方，近期開始匯出，造成新台幣匯率貶值的壓力，為近來台股疲弱的因素之一，此外，近來通膨壓力漸增，美國FOMC貨幣政策未來動向備受市場關注，建議操上保守為宜。另，近期上市櫃公司公布9月份營收，台積電雖創新高，但多數電子股營收平淡，旺季效應不明顯，台積電14日法說會及10月底到11月初的重量級電子科技股的法說會中，各公司對第四季營運展望，將為觀察重點。(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)
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