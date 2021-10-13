美股道瓊等指數周二小幅下跌，僅費半指數跌1.34%，台股今(13日)開盤以16480.98點、上漲18.14點開出，台積電開盤下跌3元，以572元開出，聯電開低後翻紅，陽明、萬海9月營收創新高，激勵貨櫃三雄開高，盤中一度漲逾5%，指數反彈力道不足。
美股財報季開跑，市場觀望氣氛濃厚，美國聯準會(Fed)即將公布利率決策會議紀錄，投資人希望可以找出Fed何時開始縮減購債計畫的相關訊息，副主席克拉里達(Richard Clarida)表示，啟動縮減購債(Taper)的條件大致已獲得滿足，美股周二(12日)全數收黑，道瓊工業指數下跌117.72點，跌幅0.34%，收在34378.34點；標準普爾500指數下跌10.54點，跌幅0.24%，收在4350.65點；那斯達克指數下跌20.28點，跌幅0.14%，收在14465.92點；費城半導體指數下跌43.08點，跌幅1.34%，以3178.15點作收。
台股ADR部分，台積電下跌0.96%，聯電下跌2.54%，日月光也下跌1.33%。
上市櫃公司9月營收創新高，不過，台股在雙十連假後的第1天即開低走低，盤中一度摜破16400點，指數下跌近300點，12日終場收在16462.84點，下跌177.59點，跌幅1.07%，成交值2782億元；三大法人合計賣超176.39億元，其中，外資及陸資賣超167.57億元，自營商賣超14.86億元，投信仍買超6.04億元。
(時報資訊)
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