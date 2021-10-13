農委會為振興國內農產銷售，引導國人增加對國內農產品之消費，推出面額888元的農遊券，第一階段將抽出88萬張，今起每周三將抽出22萬名幸運兒，共有4周，今上午10時30分將於社會創新實驗中心進行第一次抽籤，並同步於「水土保持局-永續水土保持」臉書粉專直播。
以下農遊券相關Q＆A報你知：
Ｑ1、農遊券額度
每張面額888元。
Ｑ2、農遊券抽籤時間？
農遊券抽籤分兩階段，第一階段為符合領取振興五倍券資格者，皆可參加登記抽籤，抽籤時間為10月13日、10月20日、10月27日、11月3日上午，共分4周，各抽出22萬份。
第二階段則需在農遊券配合商家消費滿1000元，經登記後可參加抽籤。
Ｑ3、農遊券使用時間？
110年10月25日至111年4月30日。
Ｑ4、我是消費者，要如何抽農遊券？
行政院共通平台於9月22日起開放民眾登記加碼券抽籤意願，您可以於該平台勾選農遊券抽籤意願，後續由共通平台統一抽籤。
Ｑ5、我是新住民(永久居留證持有、外籍人口等)可以抽農遊券嗎？
只要能夠領取振興五倍券之民眾，均可以參加農遊券抽籤。
Ｑ6、我收到簡訊抽中農遊券，請問如何領取？
於10月25日起下載「農遊券APP」，註冊登入成為會員，即可領取農遊券。
Ｑ7、農遊券如何使用？
至農遊券合作業者消費，於結帳時以農遊券APP之掃碼器掃描店家QRcode即可折抵消費金額。
Ｑ8、農遊券可找零嗎？
農遊券不找零，採電子錢包方式，，單一票券總面額888元，包含面額有88元一張、100元八張，共9張，每次消費可依需求分次使用。
Ｑ9、我能夠用農遊券再加112元，就獲得第二階段滿千贈農遊券的抽籤機會嗎？
為鼓勵消民眾提升農產品銷售，第二階段抽籤資格，不包含使用農遊券的額度。
Ｑ10、我消費金額超過1000元(不含農遊券額度)，要怎參加第2階段抽獎活動？
至APP登錄發票等資訊，即可獲得抽獎機會，農委會將擇期公開抽獎。
Ｑ11、我一定要搭配使用五倍券或農遊券，才能參加第2階段抽獎活動嗎？
為鼓勵消費者消費提升農產品銷售，只要持現金或五倍券到農委會的合作業者消費，金額超過1000元，至APP登錄發票等資訊，即可獲得抽獎機會，農委會將擇期公開抽獎。
(時報資訊)
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