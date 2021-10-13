【時報-台北電】台北股市櫃買市場09:00，加權指數201.02點，漲0.22點；總計327家漲、115家跌、86家持平；委買844749張、委賣207845張；總成交值4.39億元。

(時報資訊)

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