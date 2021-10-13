【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數16480.98點，漲18.14點；總計569家漲、122家跌、101家持平；委買4084257張、委賣1445063張；總成交值40.26億元。

(時報資訊)

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