【時報-台北電】因全球能源成本飆漲，致電價創紀錄高點，高昂的電價引發下游消費者被迫減產，隨著全球經濟復甦放緩的擔憂，銅價下滑，不過有跡象顯示供應吃緊則限制了銅價跌幅，在5月銅價曾升至10,747.5美元的紀錄高點。
分析師表示，儘管供應依然強勁，物流瓶頸已促使銅庫存降至低點，LME註冊倉庫的銅庫存已從8月份的近24萬公噸下降至65,500公噸，但是長遠來看，對價格仍保持看跌傾向，預計今年第4季度的平均價格為每公噸8,900美元，到2022年第4季度的平均價格將回落至每公噸8,200美元。另外，全球第二大經濟體中國恒大集團3周來第3次無法按時兌付債券票息，亦加劇了市場上的擔憂情緒，致倫敦(LME)銅價下跌。
終場周二(10/12)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲91美元，報每公噸36,473美元；期鎳下跌141美元，報每公噸18,978美元；期鋅上漲33美元，報每公噸3,263美元；期鋁上漲4美元，報每公噸3,068美元；期銅下跌78美元，報每公噸9,465美元；期鉛下跌16美元，報每公噸2,211.5美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）
(時報資訊)
#期銅
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