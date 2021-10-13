日本富士通（Fujitsu）推出全新商業概念Fujitsu Uvance，為永續發展的世界提供轉型組合（transformation portfolio）。Fujitsu Uvance將利用七大聚焦場域的技術底蘊，與客戶共同探索全新視野，實現其最終目標「透過創新建立社會信任，讓世界變得更加永續」。
「Uvance」表述所有（Universal）事物朝著永續方向前進（Advance），展示了「透過連結人、技術和想法創造新的可能性，創造一個任何人都能實現夢想的永續世界」。
Fujitsu Uvance七大聚焦場域中，以三大水平技術協作及四個跨行業垂直產業領域組成。水平技術協作包括數位轉型（Digital Shifts）、商業應用程序（Business Applications）、混合IT（Hybrid IT）。跨行業垂直產業領域包括永續製造（Sustainable Manufacturing）、消費者體驗（Consumer Experience）、健康生活（Healthy Living）、受信任的社會（Trusted Society）。支援四個跨行業垂直產業領域並形成一個收集數據的平台，透過三大水平技術協作中應用程序之間創建協同作用和執行分析，探索永續發展之商業價值。
Fujitsu Uvance於富士通10月12日的全球旗艦數位活動Fujitsu ActivateNow 2021中首度亮相，富士通攜手各界重量級意見領袖進行演講互動，開啟推動創新，實現永續之議題。
伴隨著世界人口急劇增加，產生許多日益複雜的挑戰，持續擴大的社會經濟差距及氣候變遷下加劇環境災害。在過去的一年中新冠肺炎（COVID -19）全球大流行亦暴露了世界各地的分歧和不平等，新型態生活方式因應而生。為了克服諸多挑戰，領導者須打破壁壘以跳躍式思惟制定大膽的新方向，以描繪更創新光明的未來。
富士通於2020年確立了十年目標，預見未來將出現的問題，以七大聚焦場域構成Fujitsu Uvance的概念，成為符合社會理想願景的企業，實現更永續的世界之第一步。
富士通將自家川崎工場最高建物命名為「Fujitsu Uvance川崎大樓」以宣示商業新頁，於此將展示生物識別、圖像分析等技術在現實世界中的應用潛能，未來也將於富士通七大聚焦場域中發揮作用。
藉由Fujitsu Uvance的推出，富士通推出全新企業視覺（Visual Identity），包含了持續轉型的意涵，透過將無限符號標誌（Infinity logo）置於中心，動感流暢的輪廓象徵著轉型力量＆正向循環帶給客戶、社會及世界。
(時報資訊)
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