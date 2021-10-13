【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】港交所周三宣布，圓規颱風增強，香港天文台發布八號颱風信號，周二上午港股延後開盤，若八號或以上颱風信號於早上9時仍未解除，周二早盤將暫停交易。

　若八號或以上颱風信號於中午12時或之前取消，香港交易所證券及衍生產品市場將於下午恢復交易。若在中午12時仍未解除，證券及衍生產品市場將全日暫停交易。

(時報資訊)

#港股 #暫停交易

主要市場指數

紐約道瓊
34378.34 -117.76(0.34%)
05:04
S&P500
4350.65 -10.54(0.24%)
05:04
Nasdaq
14465.92 -20.28(0.14%)
05:16
費半指數
3178.15 -43.08(1.34%)
05:16
日經225
28210.83 -19.77(0.07%)
09:56
南韓KOSPI
2949.17 +32.79(1.12%)
09:56
香港恆生
24962.59 0.00(0.00%)
10/12
上證指數
3528.25 -18.69(0.53%)
10:01
深圳成指
14131.67 -3.70(0.03%)
10:01
英國FTSE
7130.23 -16.62(0.23%)
10/12
法國CAC
6548.11 -22.43(0.34%)
00:05
德國DAX
15146.87 -52.27(0.34%)
10/12

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