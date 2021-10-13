時報-商情早報

1.避險需求增，支撐周二紐約期金反彈。

2.LME：10/12期銅收9465.00美元/公噸，跌78.00美元。

3.NYMEX：11月輕質原油漲0.12美元，每桶為80.64美元。

4.西德州原油上漲80.75美元，每桶為80.75美元。

5.10/12BDI運費指數為5378.00。

6.10/12SICOM天然橡膠11月期貨RSS3上漲0.80美分。

7.NYCE：12月棉花跌3.41美分，每磅為106.38美分。

8.CBOT：10月黃豆粉跌3.30美元，每公噸為312.90美元。

9.10/12TRJ-CRB下跌0.48，為235.87。

10.4GbDDR3512Mx8(1600MHz)12日收盤均價2.61美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-避險需求增，支撐周二紐約期金反彈；因國際貨幣基金組織(IMF)下修全球經濟成長預期，提振黃金避險需求，支撐期金價格反彈，並結束連續3個交易日跌勢，而鈀金跌逾3%；周二(10/12)收盤報價，12月黃金漲3.6美元，報每盎司1759.3美元，12月白銀跌0.16美元，1月白金漲4.8美元，12月鈀金跌71.7美元。(王馨慧整理)

2.LME基本金屬-需求擔憂，期銅在連3漲後下跌；因全球能源成本飆漲，致電價創紀錄高點，高昂的電價引發下游消費者被迫減產，隨著全球經濟復甦放緩的擔憂，銅價下滑，不過有跡象顯示供應吃緊則限制了銅價跌幅，在5月銅價曾升至10,747.5美元的紀錄高點。終場周二指標期銅下跌78美元；期錫上漲91美元；期鎳下跌141美元；期鋅上漲33美元；期鋁上漲4美元；期鉛下跌16美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-多空消息拉扯，周二歐美原油期貨錯綜；據了解，國際貨幣基金組織(IMF)下調了對全球經濟成長的預期，較7月預估的6%下調至5.9%，打擊投資人對復甦前景信心；然而歐洲及亞洲能源需求強勁，支撐油價逾80美元附近徘徊，令收盤價格呈漲跌互見的態勢；美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲0.12美元，漲幅0.2%，報80.64美元/桶；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨下跌0.23美元，跌幅0.3%，報83.42美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-運價疲軟，周二BDI指數續跌2%；受中國鋼鐵限產政策的影響，拖累多運輸鐵礦石之海岬型船運價大減近3200美元，抵銷了巴拿馬型船運價連續2個交易日增加所帶來的收益，也令波羅的海乾散貨BDI指數續跌2%；其中最新報價BDI指數下跌110點，收5378點，跌幅2%；BCI指數下跌385點，收9590點，跌幅3.9%；BPI指數上漲29點，收作3906點，漲幅0.8%；BSI指數上漲30點，收作3461點，漲幅0.9%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-庫存回補，周二亞洲天然橡膠期貨全面續漲，受到中國低水位庫存，促使下游廠商庫存回補，以及日元走軟引發買盤，推助大阪和上海期膠續揚；大阪OSE交易所指標3期貨漲0.2 %，報每公斤227.2日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨漲0.4%，報每公斤187.8美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲0.04%，收於每噸14785元人民幣。(鄧凱綺整理)

6.穀物期貨-周二芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆期貨跌至 2020 年 12 月以來最低，因美國政府報告指出大豆和玉米產量高於交易員此前預期，玉米期貨也下跌，而預測全球小麥期末庫存為五年來最低，提振小麥走揚，終場11月大豆跌30美分，報1198.25美分， 12月玉米跌10.50美分，報522.5美分，12月小麥漲2.25美分，報734美分。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-周二紐約棉花期貨續疲，因美國農業部在月度報告顯示，全球產量和庫存二者同步提高，抵消美國產量減少的影響，致賣壓出籠，令棉價進一步走軟，為連續第四個交易日收低，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 12月棉花期貨跌3 %，報每磅106.38美分，3月棉花期貨跌2.9 %，收盤每磅104.1美分。(鄧凱綺整理)

8.記憶體現貨-周二記憶體現貨市場報價稍有上揚，在部份指定顆粒有些許詢單動作，受惠於需求端銷售漸有起色，供給端缺料問題延續，部份規格報價上漲，最新報價為DDR4 8Gb 512Mx16/2400MHz持平，報3.814美元；DDR4 4Gb 512Mx8/2400MHz上漲0.04%，報2.581美元；快閃記憶體部份，動能表現疲弱，市場報價固定，整體市場報價多數持平，最新報價64Gb MLC持平，報價為2.466美元；32Gb MLC持平，報價為2.051美元。(呂方維整理)(商品行情網)

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