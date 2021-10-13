圓規外圍環流雨彈還沒完，又有颱風恐接力生成，氣象專家賈新興表示，預估周日、下周一南海接近越南的位置可能還有另一個颱風生成，至於近日天氣，氣象專家吳德榮表示，周六晚上至下周一入秋以來最明顯的東北季風南下，北台灣空曠地區低溫下探16度，北市也有18度低溫，其中周六晚至周日下雨加上降溫，是最濕冷的時候。

賈新興在臉書表示，歐洲模式模擬，預估17日、18日左右，在南海、接近越南附近可能還有另一個颱風生成的機會，若成颱將是今年第20號颱風「瑪瑙」（Malou，澳門提供，指寶石），對台灣沒有直接影響，但會帶上來明顯的偏南風水氣。

冷空氣方面，吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄指出，周六晚起至下周一(16至18日)入秋以來最明顯有感的「東北季風」南下，氣溫下降轉涼，北台灣空曠地區最低溫下探16、17度，台北市區降至18、19度。

降雨部分，周六晚至周日北部、東北部、東部有局部雨，西半部晴朗穩定，日夜溫差大。下周一、二(18、19日)東北季風略轉乾，僅東北部局部短暫雨。

最新衛星雲圖(左圖)顯示，「圓規」外圍環流(原季風低壓環流)與太平洋高壓邊緣形成的雲帶，仍影響台灣天氣。最新歐洲(ECMWF)模式模擬今天8時700百帕風場圖(右圖)，「圓規」外圍環流與太平洋高壓風場形成輻合帶，有利對流雲在其中消長。(翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」)

吳德榮提醒，今、明(13、14日)兩天「圓規」外圍環流與太平洋高壓邊緣形成的輻合帶通過，天氣不會因颱風遠離而好轉，全台有雨，尤其東半部仍有大雨或豪雨，直到周五、六(15至16日)下午，全台天氣才會短暫放晴好轉。

(時報資訊)