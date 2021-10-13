【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國眾議院周二表決通過提高國家舉債上限的法案，為避免在下周引爆美國首次的債務違約清除最後一道立法障礙。
該法案已在上周獲參議院通過，現在將送交給拜登總統簽署和頒布，以完成立法程序。預計拜登將在周二晚些時候或周三簽署。
眾議院以219票對206票通過這項由國會民主黨與參議院少數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）達成協議的短期法案，將財政部的舉債上限提高4,800億美元。
目前美國政府的舉債上限為28.4兆億美元，法案通過後將擴大到約28.8兆美元。
美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在記者會上表示，這項擴大債限法案可望支應政府支出至少到12月3日。
(時報資訊)
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