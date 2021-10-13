【時報記者郭鴻慧台北報導】10月台指期今日開盤上漲101點，為16520點，金融期、電子期聯袂開高。
永豐期貨指出，台指期週二上漲16419點至16419點。價差方面，台指期逆價差擴至-43.84點，電子期逆價差擴至-2.78點，金融期逆價差擴至-4.81點。現貨部分，三大法人賣超176.42億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少4234口至-7635口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少5510口至-15634口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少3114口至-3795口。
永豐期貨表示，整體來看，台股跌破上週五長紅K低點，盤面上短線再度轉弱，加上美國財報週即將開跑以及週三美國將公布的9月CPI數據，投資人多觀望以待。
(時報資訊)
#台指期
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