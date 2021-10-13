【時報-台北電】經統計，前個交易日(20211012)

1.外資連續賣超五日以上的股票：

國泰金(2882) 潤泰全(2915) 聯電(2303) 晟德(4123) 宏達電(2498)

頎邦(6147) 京元電子(2449) 茂迪(6244) 世界(5347) 環球晶(6488)

譜瑞-KY(4966) 至上(8112) 信音(6126)

2.連續賣超四日的股票：

友達(2409) 中菲行(5609) 群聯(8299) 欣銓(3264) 欣興(3037)

立敦(6175)

3.連續賣超三日的股票：

日月光投控(3711) 大同(2371) 聯茂(6213) 光洋科(1785) 系統電(5309)

4.連續賣超二日的股票：

台積電(2330) 網家(8044) 富邦金(2881) 中租-KY(5871) 寶成(9904)

潤泰新(9945) 東捷(8064) 建錩(5014) 新光鋼(2031) 富強鑫(6603)

創惟(6104) 彩晶(6116) 合庫金(5880) 華南金(2880) 彰銀(2801)

永豐金(2890) 臺企銀(2834) 宏遠證(6015) 微星(2377) 凌陽(2401)

中興電(1513) 矽格(6257) 旺宏(2337) 國光生(4142) 台苯(1310)

華夏(1305) 集盛(1455) 中石化(1314) 台聚(1304) 國喬(1312)

南紡(1440) 力麗(1444) 華航(2610) 長榮航(2618) 慧洋-KY(2637)

台航(2617) 東和鋼鐵(2006) 官田鋼(2017) 景碩(3189) 太子(2511)

合晶(6182) 偉詮電(2436) 瑞昱(2379) 華邦電(2344) 威剛(3260)

穩懋(3105) 華紙(1905) 正隆(1904) 精材(3374) 新美齊(2442)

矽統(2363) 盛群(6202) 立凱-KY(5227) 華泰(2329) 台郡(6269)

德宏(5475) 霖宏(5464) 凱崴(5498) 南電(8046) 中探針(6217)

臺龍(6246) 飛宏(2457) 康舒(6282) 一詮(2486) 全新(2455)

華新科(2492) 華容(5328) 奇鋐(3017) 力致(3483) 晶技(3042)

台嘉碩(3221) 加高(8182) 台半(5425) 京鼎(3413) 十銓(4967)

聯陽(3014) 太景*-KY(4157) 驊訊(6237) 運錩(2069) 中鋼構(2013)

5.轉買為賣的股票：

鴻海(2317) 中華電(2412) 台灣大(3045) 南亞(1303) 晶宏(3141)

群創(3481) 新普(6121) 金居(8358) 上詮(3363) 永捷(4714)

光頡(3624) 精確(3162) 達麗(6177) 晶心科(6533) 神盾(6462)

中美實(4702) 台耀(4746) 振曜(6143) 新光金(2888) 三商壽(2867)

康和證(6016) 廣達(2382) 仁寶(2324) 宏捷科(8086) 裕隆(2201)

中華(2204) 味全(1201) 聯發科(2454) 東聯(1710) 力鵬(1447)

聚亨(2022) 方土昶(6265) 大亞(1609) 智原(3035) 伍豐(8076)

台橡(2103) 啟碁(6285) 浩鑫(2405) 乙盛-KY(5243) 映泰(2399)

國統(8936) 光環(3234) 擎亞(8096) 金像電(2368) 嘉聯益(6153)

律勝(3354) 燿華(2367) 華通(2313) 禾昌(6158) 台達電(2308)

沛波(6248) 均豪(5443) 濱川(1569) 和鑫(3049) 旺矽(6223)

立碁(8111) 光寶科(2301) 國碩(2406) 廣宇(2328) 優群(3217)

先進光(3362) 華晶科(3059) 信昌電(6173) 萬潤(6187) 佳邦(6284)

越峰(8121) 鴻準(2354) 雙鴻(3324) 普誠(6129) 遠雄港(5607)

廣穎(4973) 富采(3714) 閎康(3587)

6.賣超前20名：

金融股：

國泰金(2882)

電子股：

聯電(2303) 群創(3481) 友達(2409) 合晶(6182) 彩晶(6116)

鴻海(2317) 日月光投控(3711) 台積電(2330) 華邦電(2344) 廣宇(2328)

京元電子(2449)

傳產股：

南紡(1440) 南亞(1303) 長榮航(2618) 中石化(1314) 東聯(1710)

台化(1326) 台聚(1304) 中纖(1718)

(時報資訊)

#外資賣超

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