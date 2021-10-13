【時報-台北電】經統計，前個交易日(20211012)
1.外資連續買超五日以上的股票：
大國鋼(8415) 英業達(2356) 台肥(1722) 榮剛(5009) 松瑞藥(4167)
達爾膚(6523)
2.連續買超四日的股票：
中壽(2823) 中環(2323)
3.連續買超三日的股票：
誠美材(4960) 鈊象(3293) 立端(6245) 高技(5439) 開發金(2883)
台新金(2887) 新鉅科(3630) 神達(3706) 聲寶(1604) 瑞軒(2489)
台塑(1301) 東鹼(1708) 農林(2913) 正文(4906) 力旺(3529)
廣明(6188) 九豪(6127) 安碁(6174) 大學光(3218)
4.連續買超二日的股票：
可成(2474) 佳世達(2352) 技嘉(2376) 台驊投控(2636) 力麒(5512)
泰鼎-KY(4927) 千附(8383) 元太(8069)
5.轉賣為買的股票：
中信金(2891) 中鋼(2002) 興富發(2542) 康普(4739) 統振(6170)
大江(8436) 揚明光(3504) 漢磊(3707) 兆豐金(2886) 玉山金(2884)
精英(2331) 亞聚(1308) 永光(1711) 長榮(2603) 陽明(2609)
新興(2605) 大成鋼(2027) 中鴻(2014) 燁輝(2023) 世紀鋼(9958)
友訊(2332) 國產(2504) 中美晶(5483) 元晶(6443) 新唐(4919)
南茂(8150) 鈺創(5351) 台玻(1802) 榮成(1909) 燦坤(2430)
中裕(4147) 南帝(2108) 富鼎(8261) 富喬(1815) 台燿(6274)
宣德(5457) 億光(2393) 亞通(6179) 玉晶光(3406) 朋程(8255)
晶焱(6411) 台康生技(6589) 高端疫苗(6547) 合一(4743) 宏泰(1612)
威健(3033) 志信(2611) 聚和(6509)
6.買超前20名：
金融股：
台新金(2887) 開發金(2883) 玉山金(2884) 中壽(2823)
電子股：
元太(8069) 技嘉(2376) 佳世達(2352) 和碩(4938) 燦坤(2430)
瑞軒(2489)
傳產股：
長榮(2603) 陽明(2609) 中鋼(2002) 聚和(6509) 燁輝(2023)
台塑(1301) 榮剛(5009) 榮成(1909) 興富發(2542) 中鴻(2014)
(時報資訊)
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