【時報-台北電】高雄夢時代、漢神巨蛋購物廣場及大遠百等各大百貨周年慶活動正式開打，其中夢時代率先登場，挾著回饋率上看21％與祭出汽車摸彩大獎等優勢，搶得五倍券先機，於雙十連假期間業績傳出喜訊，共收取紙本五倍券超過億元；接著漢神巨蛋和大遠百周年慶也將於14日起熱鬧登場。
高雄夢時代表示，「2021 超強周年慶」自10月7日正式開跑，將持續到本月27日，期間推出五倍券暨高雄券振興加碼方案，最高可換得8,200元優惠券，且周年慶除結合集團資源推出滿額回饋外，也適逢五倍券、高雄券上路，及國慶連假的加持，截至11日累計已收獲紙本振興券逾億元，並帶動連假期間周年慶業績成長四成，又以美妝保養、3C家電及居家用品等業種表現較為亮眼。
緊接著，南台灣眾所矚目的年度盛會漢神巨蛋購物廣場14周年慶，也將於10月14日登場，今年再次與Hello Kitty攜手合作推出全台限定會員禮，與授權週邊商品。
漢神巨蛋數位行銷部協理袁永慧表示，今年漢神巨蛋為期27天的周年慶目標設定為26億，較去年成長4％，且看好這一波振興券加碼消費商機，將全力衝刺第四季業績。此外，高雄大遠百攜手市府經發局，自即日起持紙本振興五倍券於全館當日消費滿5,000元即可獲贈1,000元高雄券，且自14日起加碼祭出持紙本振興五倍券於全館單筆消費滿3,000元即可獲贈2,200元抵用券，業者希望透過振興五倍券加高雄券雙券效益加乘下，周年慶業績能順利開出紅盤。（新聞來源：工商時報─記者林憲祥／高雄報導）
(時報資訊)
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