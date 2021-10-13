【時報-台北電】避險需求增，支撐周二紐約期金反彈；因國際貨

幣基金組織(IMF)下修全球經濟成長預期，提振黃金避險需求，支

撐期金價格反彈，並結束連續3個交易日跌勢，而鈀金跌逾3%。(編

輯整理：王馨慧)

時報- 10/12NYMEX/COMEX 貴重金屬期貨收盤如下：

項目 10/12 10/11 漲跌

12月黃金(美元/盎司) 1759.30 1755.70 +3.60

12月白銀(美元/盎司) 22.51 22.67 -0.16

1月白金(美元/盎司) 1011.70 1006.90 +4.80

12月鈀金(美元/盎司) 2047.80 2119.50 -71.70

(商品行情網)

(時報資訊)

#貴重金屬 #期貨 #鈀金

重要商品行情

（更新：2021/10/13）
紐約近月RBOB汽油
2.3829 +0.00
日本近月RSS3橡膠
209.20 +1.10
紐約近月天然氣
5.505 +0.16
紐約近月黃金
1759.3 +3.60
倫敦三個月期銅
9465.00 -78.00
紐約近月輕質原油
80.64 +0.12
BDI綜合指數
5378 -110.00
芝加哥近月黃豆
1198.25 -30.00
芝加哥近月玉米
522.5 -10.50
紐約近月棉花
106.38 -3.41
倫敦三個月期鎳
18978.00 -141.00
倫敦近月布蘭特
83.42 -0.23

延伸閱讀