疫情嚴重衝擊觀光產業，不少店家撐不過去相繼停業，位於台北市松江路上的康華大飯店昨(13日)宣布，因疫情導致營運上持續虧損，將在11月30日熄燈，結束它40年的歷史，讓許多人感到不捨。

康華大飯店於官方臉書正式宣布，因受到COVID-19疫情影響，營運上持續虧損，而國際上疫情也尚未明顯趨緩，考慮多方因素後，決定於11月30日結束營運。若持有康華大飯店餐券者，可攜帶餐券及證件到飯店進行退費手續。

消息一出引起網友感慨，紛紛表示「致我的童年回憶」、「6年前在康華辦結婚，現在要結束！捨不得！」、「難過，從小長大的地方」、「非常不捨，陪伴我長大的回憶，謝謝」、「萬般不捨」。

因為疫情許多業者嚴重虧損、受到影響，除了老字號康華大飯店外，包含台中亞緻飯店、六福客棧、台南大億麗緻酒店、宜蘭傳藝老爺等飯店也都相繼宣布結束或暫停營運。

(時報資訊)