小編今天（13日）精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電法說會倒數，外資圈全面啟動，花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志將股價預期拉升到930元，樂觀情境是破紀錄的1180元。匯豐證券同步加入調升行列，除調高台積電股價預期為730元，更把聯電調高到準百元級、居外資券商次高，晶圓代工雙雄助台股反攻好戲上場。。
【1】台積目標價 千金呼聲又起
法人預期，台積電產能全滿加上漲價優勢，將提供台積電第四季營運助力，將時間拉長，研判台積電2021～2025年營收年複合成長率上看16％，比先前預期的14.3％還樂觀；也因為上升循環強勁，台積電2024年營收便可能爬升至2020年的二倍，比花旗環球估計還早一年到來。高盛證券對台積電推測合理股價預期1014元，仍是外資圈最高者，主要大型外資券商中，花旗環球的930元居次。
【2】晶圓雙雄飆高音 台股好戲上場
台積電目標價晉升千元級呼聲再起，晶圓代工二哥聯電也沒閒著，先有高盛證券推上119元天價預期，海通國際證券賦予90元後，又一家加入看聯電「準百元等級」行列，匯豐證券把股價預期拉高到95元，晶圓代工雙雄若能合體走強，台股第四季旺季高潮可期。
【3】股匯遇亂流 台幣重貶1.06角
國際油價飆漲，加重通膨隱憂，12日股匯市演出補跌雙殺戲碼，加權指數重挫177.59點，收16462.84點，新台幣兌美元匯價更因外資匯出，終場收28.152元、逾五個半月新低，單日貶1.06角創近兩個月單日最大跌幅，總成交額也放大至18.57億美元。
【4】王品開第一槍 15品牌全喊漲
面對疫情造成航運、國際物料高漲，以及基本工資攀升三重挑戰，王品集團宣布擬於10/25日起調整旗下15個餐飲品牌餐價，王品集團強調，餐飲業經營壓力日益沉重，集團透過規模採購、提升供應鏈管理綜效、加強營運優化，努力將平均調幅控制在5％以內，但此舉已為連鎖餐飲「漲價潮」開出第一槍！
【5】今年全球經濟成長預測 IMF下修至5.9％
國際貨幣基金（IMF）12日公布最新《世界經濟展望》報告顯示，鑒於供應鏈瓶頸持續、通膨壓力高漲，恐影響全球經濟脫離疫情陰霾的速度，因此調降全球今年經濟成長率預測，從7月時預估的6％小幅下修至5.9％，明年維持於4.9％不變。
(時報資訊)
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