【時報-台北電】周二(10/12)華爾街對通膨和供應鏈中斷抱持擔憂，市場觀望氣氛濃厚，終場美股四大指數同步下跌，跌幅位於-0.14%至-1.34%，其中因Amkor暴跌逾10%，拖累費城半導體指數成為四大指數跌幅最大。台積電ADR下跌0.96%，聯電ADR下跌2.54%，蘋果下跌0.91%，特斯拉上漲1.74%。
周二台股台股跳空開低走低，買盤呈現觀望，下跌177.59點、以16,462.84點作收，跌幅為-1.07%，成交金額為2804.78億元。大法人合計賣超176.4億元：外資賣超167.58億元、投信買超6.04億元、自營商賣超14.86億元。
由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：
（1）、量能：周二大盤量增下跌，買盤偏向觀望，指數提防下探前低。
（2）、均線：指數失守5日線，上檔10日線為短壓。
（3）、技術指標：KD向上開口收斂，提防再度死亡交叉。
櫃買指數下跌1.14%，收在200.8點，上檔壓力為206點，下檔留意年線(約196.92點)支撐力道。
觀盤重點，台股加權指數周二(10/12)再度失守5日線，短線上要提防再度回測前波低點，由於上檔賣壓仍大，成交量也始終無法放大，操作上建議降低持股水位，待出現量價齊揚紅K線止跌訊號後再增加持股。選股方向可留意鴻海集團、散熱、ESD、風電、塑化、內需等族群。(日盛投顧提供)
(時報資訊)
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