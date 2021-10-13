時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤)

項目 10/12 10/11 漲跌

11月RSS3 187.80 187.00 +0.80

11月RTSR20FOB 173.60 174.10 -0.50

(王聖為)(商品行情網)

(時報資訊)

#天然橡膠 #期貨

重要商品行情

（更新：2021/10/13）
紐約近月RBOB汽油
2.3829 +0.00
日本近月RSS3橡膠
209.20 +1.10
紐約近月天然氣
5.505 +0.16
紐約近月黃金
1759.3 +3.60
倫敦三個月期銅
9465.00 -78.00
紐約近月輕質原油
80.64 +0.12
BDI綜合指數
5378 -110.00
芝加哥近月黃豆
1198.25 -30.00
芝加哥近月玉米
522.5 -10.50
紐約近月棉花
106.38 -3.41
倫敦三個月期鎳
18978.00 -141.00
倫敦近月布蘭特
83.42 -0.23

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