時報-今日焦點新聞

國內頭條：

1.股匯遇亂流，台幣重貶1.06角。(工商時報)

2.4.7％→5.9％，IMF大幅調升台灣今年經濟增速。(工商時報)

3.國泰金奪金控9月獲利王。(工商時報)

4.晶圓雙雄飆高音，台股好戲上場。(工商時報)

5.Q3退燒，大戶、散戶人數下滑。(工商時報)

6.疫苗第2劑覆蓋率，拚年底前達6成。(中國時報)

7.金控前三季賺近5000億，八家業者純益超越去年全年。(經濟日報)

8.上市櫃9月營收創高，大增16.2％。(經濟日報)

9.電子廠布局醫療腳步加快，可成攻醫材選址馬來西亞。(電子時報)

10.半導體製造瘋擴產，下一波搶單廝殺風險增。(電子時報)

大陸頭條：

1.金九銀十提早「過冬」，樓市觀望情緒濃。(新浪財經網)

2.資金聚焦防禦性板塊，醫美概念股逆勢大漲。(上海證券報)

3.螞蟻集團據報悉售財新傳媒股份。(香港信報)

4.市場化改革重磅舉措落地，電價能漲能跌。(經濟參考報)

5.部委地方密集部署全力衝刺Q4經濟。(經濟參考報)

　國際頭條：

　1.供應鏈梗阻，白宮官員警告今年的聖誕季難免物資匱乏。﹙路透社﹚

　2.葉倫和鮑爾將會晤印度財長和央行總裁討論美印經濟合作關係。﹙路透社﹚

　3.日圓下滑加上油價上漲給日本經濟釀成一杯毒酒。﹙路透社﹚

4.習近平著手審查中國金融機構與民企的關係。(華爾街日報)

　5.中國將擴大燃煤發電電價浮動範圍。(華爾街日報)

　6.中國房地產行業背負5兆美元巨債，恆大只是冰山一角。(華爾街日報)(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

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