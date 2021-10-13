美股財報季起跑，市場觀望氣氛漸濃，4大指數收黑；台積電法說登場在即，外資圈搶表態，又見千元目標價；國內通膨壓力升高，王品開全品牌調漲第一槍，商總也憂輸入性通膨；上市櫃公司營收第3季營收強強滾，貨櫃3雄9月營收破千億，股價卻利多不漲成隱憂；大陸十一長假後，增產煤炭開綠燈。以下為今(10/13)日財經懶人包：

▲美股財報季起跑 4大指數收黑

隨銀行股相繼公布最新財報，美股第3季財報季起跑，因市場對通膨和供應鏈中斷的憂慮情緒升高，導致4大指數12日均跌，其中，道瓊、標普和那指收小黑，跌幅在1%以內，僅費半跌逾1.3%。

道瓊指數下跌117.72點，跌幅0.34%，收34378.34點；那斯達克跌20.27點，跌幅0.14%，收14465.92點；標普500指數下跌10.54點，跌幅0.24%，收4350.65點；費城半導體指數下跌43.1點，跌幅1.34%，收3178.1點。

▲王品15品牌25日齊漲5% 糕餅業也恐全面上漲

疫情、國際物料高漲及工資攀升三重夾擊，餐飲龍頭王品集團旗下15個品牌，自25日起平均漲價5％，餐飲漲價潮一觸即發，包括漢來美食、乾杯集團也跟進表態，稱調價勢在必行，漢來規畫旗下中餐體系明年春節前先行，自助餐漢來海港餐廳則待第2季時評估。

王品此次一口氣調漲王品、原燒、聚鍋、藝奇、夏慕尼、西堤、陶板屋、石二鍋、享鴨、青花驕、12mini、The Wang、和牛涮、尬鍋等15個品牌，規模達全品牌的7成5，且是首度15個品牌齊漲，引發業界震撼。

糕餅業者也透露，進口奶油價格漲逾3成，部分業者悄悄調漲酥餅類售價3％到5％，如奶油漲破每公斤260元大關，恐引發大規模調漲潮，泡麵業者也指，預期最慢年底前將調升售價。商總主席賴正鎰對此表示，航運和國際原物料價格上漲，民生產業直接受影響，如物價繼續惡化，將引發新一波危機。

▲台積法說倒數 外資表態喊千元目標價

台積電法說會最後倒數，外資圈全面啟動，花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志將股價預期拉升到930元，樂觀情境是破紀錄的1180元，驚豔四座，搭配匯豐證券同步加入調升行列，晶圓代工龍頭挺台股好戲上場。

徐振志多次精準預期台積電營運狀況、股價走出倍漲大行情，是買方法人長線布局晶圓代工族群的意見領袖，先前市場雖浮現庫存、產業循環見頂等疑慮，徐振志看台積電樂觀態度不為所動，此時更趁法說前上調目標價，對資金牽引作用引關注。

台積電9月營收甫交出新高成績單，受惠蘋果A15應用處理器訂單與高水位產能利用率，第3季營收達成財測高標，外資估第3季毛利率51.4％，單季每股純益6.01元。

▲上市櫃營收3喜臨門 陽明萬海單月新高

上市櫃公司9月、第3季及累計前3季營收同步攻頂，各以3.69兆元、10.38兆元及29.475兆元，分別寫下歷史單月新高、單季新高、前3季新高等3項紀錄。上市櫃公司營收傳捷報，法人圈普遍估計，第3季獲利上看9500億元至1兆元，全年有望挑戰3.58兆元、年增6成。

其中，貨櫃三雄9月營收合計破千億大關、續創新高，陽明9月合併營收332.2億元，月增1.32％、年增145.04％；萬海月營收突破250億元大關、達257.64億元，月增4.4％、年增264.76％，雙創歷史新高。

台新投顧副總黃文清、統一投顧董事長黎方國、凱基投顧董事長朱晏民及富邦投顧董事長蕭乾祥均認為，台股基本面沒問題，但較令市場擔憂的是，成長動能（每季營收及獲利年增率）逐季趨緩，近來通膨威脅加劇、美升息壓力遽增、公債殖利率上揚及外資匯出引發新台幣貶值等，都形成台股雜音。

▲解缺電 大陸增產煤炭開綠燈

大陸國務院常務會議日前要求做好今冬明春電力和煤炭等供應，對產煤大省增產保供煤礦「開綠燈」，事實上，大陸煤炭主產區江西、陝西、內蒙古近期保供政策頻頻落地，內蒙古核增近1億噸煤年產能。此外，據大陸國家發展改革委11日消息稱，截至7日，大陸全國存煤7天以下電廠數量比十一長假前減90％。

除內蒙古外，山西和陝西也是煤炭保供大省。山西今年擬核增產能的98座煤礦列入保供煤礦名單，在確保安全的情況下，第4季可按照擬核增產能組織生產。98座擬核增產能煤礦淨增年產能將達5530萬噸，第4季度增加產量預計達802.5萬噸。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意