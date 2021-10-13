【時報記者沈培華台北報導】台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛（5009）9月自結合併營收8.31億元，較去年同期增加40.62%，第三季營收約24.43億元，季增21.32%，帶動1-9月自結合併營收62.24億元，翻轉為較去年同期增加2.89%。公司對第四季營運表現持續看好。

榮剛表示，今年以來鋼市景氣暢旺，帶動工具鋼及不鏽鋼出貨需求持續熱絡，9月出貨量相較於去年同期或今年第二季皆成長，惟部分外銷鋼品受到海運艙位搶手之影響延遞至10月出貨，致使9月營收較8月下滑2.18%，維持18個月次高。

整體來說，榮剛第三季接單維持第二季成長基調，由於第三季接單組合較佳，接單額成長16%，因此第四季出貨預估將比第三季成長，公司持續看好第四季營收表現，有再次突破新高的機會。

榮剛指出，今年1-8月波音已交貨206架飛機、扣除取消訂單和訂單轉換後的淨訂單280架，空巴1-8月已交貨384架飛機、淨訂單132架。此外，日前亞洲廉價航空領導品牌亞洲航空（AirAsia）與空中巴士達成協議，將重建362架窄體飛機訂單，造價數百億美元。市場訊息顯示航太產業確已進入復甦，且近幾月航太終端使用客戶持續下單，相信明後年世界各國國境解封，將大幅帶動航太產業量能，公司樂觀以待。

(時報資訊)

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