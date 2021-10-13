【時報記者林資傑台北報導】金管會為保障購車民眾投保選擇權，去年6月起要求13家車商保代需列出代理的所有產險公司，供購車民眾自行勾選欲投保的車險。隨著新制上路實施已滿1年，近期將檢查車商保代是否落實執行，不排除將抽樣致電保戶確認。
多數消費者在購車時會同時向車商保代業務員投保車險，國內大型車商幾乎均設有保代公司，代理銷售各產險公司的車險保單。由於概括多數新車銷售通路，進而衍生車商保代「獨厚」自家車險、或挾通路優勢「綁架」產險業者等問題。
據金管會保險局統計，目前國內共有和安、台灣賓士、德鎔、順益、六和國際、台灣本田、百泰、協進、南陽、凱興、華中、福斯國際、福灣等13家車商保代公司。另外，裕隆集團轉投資擁有新安東新海上產險，和泰車則併購原蘇黎世產險更名為和泰產險。
為強化對消費者權益保障，金管會要求車商保代通路自去年6月起，在消費者首年投保、或變更投保公司時，需向消費者提供辦理車險調查表，列出代理的所有產險公司，由消費者自行勾選欲投保的公司並簽名，將投保選擇權還給消費者。
保險局副局長林志憲表示，隨著新制上路已滿1年餘，近期將了解各車商保代是否落實執行新制、向消費者充分揭露資訊，不排除將抽樣車主致電確認。同時，也特別呼籲消費者注意自身權益，並應瞭解投保的保險種類及保障範圍是否符合需求。
(時報資訊)
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