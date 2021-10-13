【時報-盤前掃瞄】基本面：

1.前一交易日新台幣以28.152元兌一美元收市，貶值1.06角，成交值為13.79億美元。

2.集中市場12日融資減為2488.11億元，融券減為566780張。

3.集中市場12日自營商賣超14.86億元，投信買超7.31億元，外資賣超168.24億元。

4.旺季發威，晶技9月自結稅前獲利高達3.9億元，創下單月歷史新高，年增率高達113.1％，並比上個月增加14.7％，第三季稅前獲利已達10.83億元，比上一季小增200萬元，年增率則高達111.5％，累積前9月稅前獲利為29.04億元，稅前EPS為9.37元，前三季稅前獲利已經超過去年全年水準。

5.受惠客貨機攜手衝高貨運量賺到高運價，華航集團9月貨運營收來到117.17億元，連兩個月突破百億元大關，再次改寫華航成立62年來最高紀錄，也帶動華航9月整體營收達130.46億元，年增47.36％，累計前三季營收達916.22億元，年增7.27％。

6.5G、AI、HPC等應用持續增加，推動PCB廠針對高階製程、高階產品不斷擴增產能，進而推動設備廠營運升溫顯著，以2021年前三季營收來看，訂單滿手、工廠稼動率滿載，可看到不少PCB設備廠繳出大幅度的業績成長，紛紛向2018年高峰看齊。

7.證券商業績報喜，受惠今年來台股行情，22家主要證券商公布前三季業績中，逾半數13家前三季每股盈餘（EPS）超過2元，其中更有凱基、元大、福邦、宏遠、華南永昌等6家高於3元，富邦證EPS達5.46元居首位，元大及凱基兩家累計獲利突破百億元。

8.半導體設備及廠務業者信紘科受惠於拆移機工程服務、綠色製程設備、廠務工程業務等接單暢旺，9月合併營收1.69億元，第三季合併營收4.53億元，同步創下歷史新高。

9.美國反規避調查之下，太極能源迎轉單，並且有客戶要簽訂長期供貨合約，訂單能見度已達2022年第四季。太極能源完成7.27億元現增，資金將用於擴產、滿足客戶需求，並且投資碳化矽，布局第三代半導體材料。

10.9月脫離農曆鬼月干擾，加上先前因疫情耽誤的買氣遞延噴發，推升9月國內新車銷量創近16年同期新高佳績，上市車商業績回暖，裕日車在限量特仕車操作成功下，9月營收較8月大增45％，重回20億元大關之上，甩開5～8月的低潮；汎德永業受惠於新車大量到港，9月營收逾35億元，月增26.85％。

11.富邦媒9月合併營收約為65.1億元，年增31.24％，再創單月同期新高。累計1～9月合併營收突破600億元，也刷新同期新高紀錄，為615.27億元，年增32.25％，營運穩健成長。

12.市場逐漸進入旺季，加上大陸「能耗雙控」激勵水泥價格上漲，水泥雙雄台泥、亞泥9月營收在大陸貢獻度回升下漸回溫。台泥9月營收95.97億元，年增6.2％，比8月成長7.1％，創下近四個月新高；亞泥9月營收78.31億元，年增7.9％，比8月成長8.9％，創今年以來單月新高。

(時報資訊)