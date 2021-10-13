【時報-盤前掃瞄】國內消息：
1.上市櫃公司今年9月、第三季及累計前三季營收同步攻頂，各以3.69兆元、10.38兆元及29.475兆元，分別寫下歷史單月新高、單季新高、前三季新高等三項紀錄。
2.國際油價飆漲，加重通膨隱憂，12日股匯市演出補跌雙殺戲碼，加權指數重挫177.59點，收16462.84點，新台幣兌美元匯價更因外資匯出，終場收28.152元、逾五個半月新低，單日貶1.06角創近兩個月單日最大跌幅，總成交額也放大至18.57億美元。
3.史上最佳9月。國泰金控12日公告9月稅後獲利81億元，創國泰金成立20年來的最佳9月獲利，且以2.5億元之差，拿下金控9月單月獲利王；累計國泰金前九月稅後獲利1,221.8億元，較去年同期成長89.8％，每股稅後盈餘8.96元，續創歷史新高。
4.百年一遇的股債大多頭，六大壽險拚命實現。國泰、富邦、南山、新光、中國及台灣等六大壽險公司前九月已實現逾4千億元股債資本利得，合計稅後獲利近3,122億元，較去年同期成長逾83％，國壽前九月稅後獲利已破千億元，富邦人壽亦近952億元，南山人壽545億元，中壽逾259億、台壽近226億、新壽近139億元，都創六家公司成立以來的全年獲利新高。
5.台積電法說會倒數，外資圈全面啟動，花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志將股價預期拉升到930元，樂觀情境是破紀錄的1,180元。匯豐證券同步加入調升行列，除調高台積電股價預期為730元，更把聯電調高到準百元級、居外資券商次高，晶圓代工雙雄助台股反攻好戲上場。
6.台股人氣明顯退潮！證交所12日公布，今年第三季成交值5億元以上的大戶人數為5,309人，成交值1～5億元的中實戶為42,395人，成交值1億元以下的散戶為427萬8,413人，三項指標人數同步較第二季各下滑約2.5～13.1％。
7.面對疫情造成航運、國際物料高漲，以及基本工資攀升三重挑戰，王品集團宣布擬於10/25日起調整旗下15個餐飲品牌餐價，王品集團強調，餐飲業經營壓力日益沉重，集團透過規模採購、提升供應鏈管理綜效、加強營運優化，努力將平均調幅控制在5％以內，但此舉已為連鎖餐飲「漲價潮」開出第一槍！
8.原物料漲不停、加上能耗雙控影響，大陸造紙業成本急升，9月引爆最強一波漲價潮，進入10月愈演愈烈，領漲的龍頭陸廠玖龍等連漲三回，繼9日漲一波後，13日、18日再次分別喊漲，包含瓦楞紙等每噸上漲人民幣50～150元，紙價改寫今年新高；榮成、永豐餘大陸紙廠也連著兩個月喊漲，漲幅緊跟大陸大廠報價。
9.「國民ETF」元大高股息ETF（0056）配息行情備受期待，「愛息」族越跌越買，12日規模正式突破千億元，達1,004億元，成為首檔晉身「千億貴族」的台股高股息ETF，最新股東人數也一舉超越50萬大關，躍居台股第9大。
10.台灣金融研訓院12日公布9月台灣金融風險指數 （TAIFRI）99.2，較8月上升0.4，達到11個月以來的新高，更觸及2020年10月秋冬疫情剛起時的高點。11個分項構面當中，有七個分項風險指數呈現上升，「價格波動度」及「不動產」兩個分項的風險上升最為顯著，均已在風險紅色警戒區。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：