【時報-盤前掃瞄】國內消息：

1.上市櫃公司今年9月、第三季及累計前三季營收同步攻頂，各以3.69兆元、10.38兆元及29.475兆元，分別寫下歷史單月新高、單季新高、前三季新高等三項紀錄。

2.國際油價飆漲，加重通膨隱憂，12日股匯市演出補跌雙殺戲碼，加權指數重挫177.59點，收16462.84點，新台幣兌美元匯價更因外資匯出，終場收28.152元、逾五個半月新低，單日貶1.06角創近兩個月單日最大跌幅，總成交額也放大至18.57億美元。

3.史上最佳9月。國泰金控12日公告9月稅後獲利81億元，創國泰金成立20年來的最佳9月獲利，且以2.5億元之差，拿下金控9月單月獲利王；累計國泰金前九月稅後獲利1,221.8億元，較去年同期成長89.8％，每股稅後盈餘8.96元，續創歷史新高。

4.百年一遇的股債大多頭，六大壽險拚命實現。國泰、富邦、南山、新光、中國及台灣等六大壽險公司前九月已實現逾4千億元股債資本利得，合計稅後獲利近3,122億元，較去年同期成長逾83％，國壽前九月稅後獲利已破千億元，富邦人壽亦近952億元，南山人壽545億元，中壽逾259億、台壽近226億、新壽近139億元，都創六家公司成立以來的全年獲利新高。

5.台積電法說會倒數，外資圈全面啟動，花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志將股價預期拉升到930元，樂觀情境是破紀錄的1,180元。匯豐證券同步加入調升行列，除調高台積電股價預期為730元，更把聯電調高到準百元級、居外資券商次高，晶圓代工雙雄助台股反攻好戲上場。

6.台股人氣明顯退潮！證交所12日公布，今年第三季成交值5億元以上的大戶人數為5,309人，成交值1～5億元的中實戶為42,395人，成交值1億元以下的散戶為427萬8,413人，三項指標人數同步較第二季各下滑約2.5～13.1％。

7.面對疫情造成航運、國際物料高漲，以及基本工資攀升三重挑戰，王品集團宣布擬於10/25日起調整旗下15個餐飲品牌餐價，王品集團強調，餐飲業經營壓力日益沉重，集團透過規模採購、提升供應鏈管理綜效、加強營運優化，努力將平均調幅控制在5％以內，但此舉已為連鎖餐飲「漲價潮」開出第一槍！

8.原物料漲不停、加上能耗雙控影響，大陸造紙業成本急升，9月引爆最強一波漲價潮，進入10月愈演愈烈，領漲的龍頭陸廠玖龍等連漲三回，繼9日漲一波後，13日、18日再次分別喊漲，包含瓦楞紙等每噸上漲人民幣50～150元，紙價改寫今年新高；榮成、永豐餘大陸紙廠也連著兩個月喊漲，漲幅緊跟大陸大廠報價。

9.「國民ETF」元大高股息ETF（0056）配息行情備受期待，「愛息」族越跌越買，12日規模正式突破千億元，達1,004億元，成為首檔晉身「千億貴族」的台股高股息ETF，最新股東人數也一舉超越50萬大關，躍居台股第9大。

10.台灣金融研訓院12日公布9月台灣金融風險指數 （TAIFRI）99.2，較8月上升0.4，達到11個月以來的新高，更觸及2020年10月秋冬疫情剛起時的高點。11個分項構面當中，有七個分項風險指數呈現上升，「價格波動度」及「不動產」兩個分項的風險上升最為顯著，均已在風險紅色警戒區。

(時報資訊)