【時報-盤前掃瞄】國外消息：
1.周二收盤，道瓊工業指數跌117.72點或0.34%，為34,378.34點。標普500指數跌10.54點或0.24%，為4,350.65點。那斯達克指數跌20.27點或0.14%，為14,465.92點。
2.4.7％→5.9％，IMF大幅調升台灣今年經濟增速。國際貨幣基金（IMF）12日公布最新《世界經濟展望》報告顯示，鑒於供應鏈瓶頸持續、通膨壓力高漲，恐影響全球經濟脫離疫情陰霾的速度，因此調降全球今年經濟成長率預測，從7月時預估的6％小幅下修至5.9％，明年則維持於4.9％不變。至於台灣，今年經濟成長預估，則從4月預測的4.7％上調至5.9％，明年經濟成長預估為3.3％，較4月預估的3.0％高出0.3個百分點。
3.能源大漲，日本電價創9個月新高。國際能源短缺危機也開始衝擊日本電力市場，周一日本尖峰時段電價費率每度漲破50日圓（0.44美元）大關，創九個月新高。周一日本尖峰時段每度電的現貨價格最高來到50.01日圓，改寫今年1月以來最高，周二盤中最高也觸及50日圓大關。
4.高盛：Fed明年不會升息，美房價明年再漲16％。高盛首席經濟學家哈祖斯（Jan Hatzius）周一接受媒體訪問時指稱，鑒於美國經濟成長明年將放緩，意味聯準會（Fed）明年不會升息。他還預測到明年底美國房價將會再漲16％。
5.電價漲破天… 英國恐掀關廠潮。英國爆發天然氣短缺的能源危機，鋼鐵、玻璃、紙品、水泥、陶瓷與化學生產商同聲警告，若政府未能就飆漲的能源價格提供紓困，廠商只能被迫關廠，或是將高漲的成本轉嫁給消費者。
6.供應鏈危機，拜登面臨重大政治風險。因全球新冠疫情導致的供應危機，不僅威脅今年美國年終購物旺季的支出，也對美國總統拜登造成重大的政治風險。目前正設法解決供應瓶頸引發美國港口、公路與鐵道壅塞問題的白宮官員警告，今年耶誕假期美國民眾恐將面臨漲價缺貨的情景。
7.摩通CEO批比特幣不值錢。儘管摩根大通（JPMorgan）在8月推出比特幣基金，但執行長迪蒙（Jamie Dimon）反對比特幣的態度至今沒變。他近日再度批評比特幣不值錢，並預期各國主管機關加強法規監管。
8.WHO示警，氣候變遷是人類健康大患。世界衛生組織（WHO）在聯合國氣候高峰會前夕發表最新報告，強調氣候變遷是人類健康與安全面臨的最大威脅，若坐視不管將讓過去50年全球公衛發展功虧一簣，並呼籲各國更積極制定環保政策以達成減碳目標。
9.穆斯克坐穩世界首富，發銀牌給貝佐斯。電動車龍頭特斯拉（Tesla）股價持續飆漲，令該公司執行長穆斯克（Elon Musk）世界首富的寶座越坐越穩，同時拉開他與亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）間的差距。穆斯克近日推文送給貝佐斯一個銀牌的符號，高調炫耀自己財富更勝一籌。
10.ESS借殼上市，首二日飆漲四成。獲得比爾蓋茲、軟銀投資的再生能源儲能電池公司ESS，透過與Acon S2投資公司合併借殼上市，首兩個交易首日股價累計飆漲逾四成。
(時報資訊)
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