【時報-盤前掃瞄】技術面：
1.台股前一交易日收跌177.59點，為16462.84點。
2.台股前一交易日成交金額量增為2782.99億元，5日均量為2954.07億元，10日均量為2991.62億元。
3.5日均線16534.21點，10日均線16662.20點，20日均線16973.26點。
4.5日RSI為35.03，10日RSI為36.17。
5.9日K值為32.70，9日D值為29.75。
6.20日乖離率為-3.01。
7.日盛投顧：周二台股量增下跌，指數失守5日線，上檔10日線為短壓，目前KD向上開口收斂，提防再度死亡交叉，買盤偏向觀望，留意指數下探前低。
(時報資訊)
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