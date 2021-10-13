【時報-盤前掃瞄】技術面：

1.台股前一交易日收跌177.59點，為16462.84點。

2.台股前一交易日成交金額量增為2782.99億元，5日均量為2954.07億元，10日均量為2991.62億元。

3.5日均線16534.21點，10日均線16662.20點，20日均線16973.26點。

4.5日RSI為35.03，10日RSI為36.17。

5.9日K值為32.70，9日D值為29.75。

6.20日乖離率為-3.01。

7.日盛投顧：周二台股量增下跌，指數失守5日線，上檔10日線為短壓，目前KD向上開口收斂，提防再度死亡交叉，買盤偏向觀望，留意指數下探前低。

(時報資訊)

#盤前 #交易日

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