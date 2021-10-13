第11輪疫苗預約施打將在今傍晚6時截止，第12輪將由BNT、AZ與莫德納上場，3大廠牌的疫苗加起來約有390萬劑，這波意願登記將在今天中午12時截止，並規劃在下周開始分流預約施打，而這波預計開放全年齡接種BNT，至今還沒打疫苗的孤兒們，可以手刀衝一波。
第12輪疫苗將由BNT、AZ和莫德納上場，其中BNT主要開放打第一劑，AZ和莫德納則供民眾打第二劑，而這輪疫苗共計約390萬劑，今天中午12時意願登記截止，將在10月18日至20日開放符合資格者預約施打，預計在10月22日至31日開打。
指揮中心發言人莊人祥昨在記者會上透露，第12輪的疫苗規劃，AZ將超過100萬劑，BNT則有174萬劑，莫德納的部分約有113萬劑，總計大概有390萬劑。
而第12輪的莫德納預計會給7月16日前打完第一劑的70歲以下民眾接種第二劑；至於BNT的部分則規劃開放給23至44歲的民眾打第一劑；AZ則開放給7月30日前打過AZ第一劑的18歲以上民眾接種第二劑，詳細的預約接種細節確認後將在今天公布。
另指揮中心昨晚也宣布將第11輪的疫苗預約時間延長至今天傍晚6時截止，第11輪也加開「10月6日前意願登記BNT疫苗的44歲民眾」接種第1劑BNT；並開放7月22日前打過第一劑的18歲眾預約打第二劑AZ，符合資格者預計在10月15日至10月21日開打。
(時報資訊)
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