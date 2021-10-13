行政院推出振興五倍券，各部會也推出加碼，除好食券為10/29前選擇數位綁定者可免費獲得，其他7種加碼券昨起進行為期4周的抽籤，昨已抽出交通部價值各1000元的「國旅券」、原民會「i原券」第一批幸運兒，今（13）日上午將抽出首波農委會「農遊券」，下午則抽文化部的「藝Fun券」。

根據經濟部中小企業處最新統計資料，截至12日晚間21時，在部會加碼券的抽籤登記部分，農遊券有1165萬2042人、文化部藝Fun券1142萬0454人。以提供總份數計算，農遊券（88萬份）中獎率約為7.56%，藝Fun券（300萬份）則約26.27%

有關加碼券抽籤規則、如何得知中籤呢？以下為《中時新聞網》特別整理相關資訊：

★登記時間：各加碼券於10/12至11/05共4周進行抽籤，每人每周最多中籤一次，一共抽4周，因此最多每人可獲得4種券。活動期間每周五23:59截止加碼券登記，週六00:00以後登記者，將參加次一周抽籤活動。

★每日抽籤券別：

周二上午：國旅券（1000元）、下午：i原券（1000元）

周三上午：農遊券（888元）、下午：藝Fun券（600元）

周四上午：動滋券（500元）、下午：客庄券（500元）

周五上午：地方創生券（500元）

★抽籤規則：每周抽籤順序由面額大至小排列，均採亂數方式抽籤，每人每周最多中籤1次，4周最多可有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次。

★如何知道有沒有中籤：上午10:30抽籤，當日下午17:00會公告並發送中籤簡訊；下午15:30抽籤，隔天上午08:00會公告並發送中籤簡訊。

(時報資訊)