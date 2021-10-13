【時報記者林資傑台北報導】金管會為提升上市櫃公司財報揭露及時性，將依實收資本額規模分階段推動公司年報提前公告，首階段由實收資本額逾100億元的119家上市櫃公司先行，明年需在年度終了75天內公告自結年報，後年起需在年度終了75天內公告經會計師查核簽證的2022年報。
證期局副局長郭佳君表示，現行上市櫃公司需在隔年3月底前公告經會計師查核簽證的年報，相當於年度終了90天內公告，但觀察國際間通常在60天內就公告。鑑於需先提升公司自編財報能力，因此分階段先推動提早公告自結年報，據此逐步推進。
金管會在去年8月啟動的「公司治理3.0－永續發展藍圖」中，即規畫分階段推動上市櫃公司，在年度終了75天內公布自結財報獲利概況，首階段由實收資本額逾百億的公司打頭陣，2023年擴大至實收資本額逾20億元者、2024年適用於全體上市櫃公司。
據證期局統計，目前實收資本額達百億元的上市櫃公司有119家、資本額20～100億元者379家、20億元以下者1258家。首階段為資本額達百億元的119家上市櫃公司，明年需在年度終了75天內公告自結年報，後年則需在75天內公告經會計師查核簽證的年報。
證交所及櫃買中心對此已修正資訊申報作業辦法，明定上市櫃公司應至少揭露資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表等自結年報簡表。為避免與經會計師查核簽證的財報產生混淆，將在公開資訊觀測站另行建置年度自結財務資訊專區，以利投資人閱覽。
(時報資訊)
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