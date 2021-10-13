【時報-台北電】高盛首席經濟學家哈祖斯（Jan Hatzius）周一接受媒體訪問時指稱，鑒於美國經濟成長明年將放緩，意味聯準會（Fed）明年不會升息。他還預測到明年底美國房價將會再漲16％。

哈祖斯表示，儘管外界預期Fed在11月例會將宣布縮減購債，但該過程恐將花費數月時間，此外到2023年前Fed都不會有調升利率的行動。

他解釋，明年美國經濟將出現周期性趨緩、通膨也將降溫，在如此環境下，他指出Fed不會直接調高利率，任何決定都將視經濟數據而定。

高盛日前已下修美國今明兩年成長估值。哈祖斯指出，短期內雖有理由令人預期美國成長將增強，但在之後成長將大幅放緩。

此外，該經濟學家還預估美國房價將進一步上漲。由哈祖斯帶領的高盛經濟團隊發布最新報告顯示，到2022年底，美國房價將再漲16％。

該報告寫道，「在所有影響美國經濟的短缺問題，房屋供應不足的持續時間可能最久。」

現今美國房價與去年同期相比已暴增兩成。房價持續狂飆主要是受房屋庫存吃緊、利率降至低位與疫情期間的民眾遷徙模式有關。至於千禧世代的首次購屋，也有助刺激房市需求上升。

在此同時，握有現金的投資者還企圖藉由購買不動產等硬資產來對通膨進行避險，這也再度推升房價走高。

哈祖斯在報告中指稱：「供需情況一直是我們認為為期多年的房價榮景仍將持續的基礎。」他還補充房屋庫存目前仍處於緊張狀態、另外調查顯示民眾買房意願依舊在健康水準。

自春季以來，房屋供應雖然略有增加，但仍大幅低於疫情前的水準，其中供應鏈問題正阻礙更多新房推向市場。

哈祖斯補充，當前美國房市面臨的逆風除了疫情前就存在的營建工人短缺，此外供應鏈受阻、木材短缺與整體性的缺工問題，都進一步延誤房屋推出。(新聞來源：工商時報─蕭麗君／綜合外電報導)

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