【時報記者王逸芯台北報導】電信三雄公布9月、前9月財報，中華電持續蟬聯電信王，累計前9月美股已經賺3.5元，其後為台灣大、遠傳，累計前9月每股分別賺3.01元、2.19元。

中華電(2412)9月自結營收為132.5億元，主因資通訊專案成本隨資通訊專案營收下降而減少，抵銷商品成本因iPhone新機銷量上升而增加；營業淨利為40.4億元，主要因電信業務淨利增加；稅前淨利為45.1億元；歸屬於母公司業主之淨利為34.8億元；每股盈餘為0.45元，較去年同期成長，年成長達23.1%。與第三季財測達成率相較，營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超越財測目標，中華電截至第三季，稅後EPS為3.5元、已達全年度財測目標的83%。

截至9月底止，中華電光世代寬頻用戶數為368.1萬戶，其中60Mbps以上的客戶數247.3萬戶，300Mbps以上客戶達59.8萬戶，高速用戶數因受於防疫居家需求而持續成長。MOD客戶數達206.7萬戶，行動通信總客戶數達1174.0萬戶，持續維持正成長。

台灣大(3045)9月自結合併營收122.2億元，EBITDA為27.4億元，營業利益13.1億元，稅後淨利8.8億元，稅後EPS為0.31元，累計前三季合併營收1111.2億元，EBITDA為248.3億元，營業利益121.2億元，稅後淨利85.1億元，稅後EPS為3.02元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，9月合併營收年增20%。行動業務方面，行動服務營收持續維持年增長，iPhone 13全系列機種於9/24同時開賣，提升9月5G月租型用戶數滲透率，累計前7日專案機月租1399以上占比約8成。電子商務表現持續亮眼，9月營收年增維持在35%高檔。隨5G、電商、家用寬頻三大引擎不斷推動成長，台灣大9月各業務EBITDA皆較去年同期增加，第三季合併EBITDA年成長9%，並已超越2019年同期水準，合併營業利益本季年增達10%，而AppWorks 旗下AppWorks Fund III亦於本季貢獻稅後淨利約2.4%，累計前9月合併營收年成長18%，合併EBITDA年成長5%。

遠傳(4904)9月合併營收為74.66億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為24.32億元與7.13億元，合併EBITDA年成長率提升至8.2%。9月稅後EPS為0.22元，年成長率高達21.5%；累計至今年9月，遠傳合併總營收為610.37億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為209.17億元與71.49億元，累計稅後EPS為2.19元。遠傳第三季EPS超越財測目標達到110%，累計今年1至9月，EPS已達全年度財測目標的85%。

(時報資訊)

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