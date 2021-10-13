【時報-台北電】台指期週二下跌207點至16418點。價差方面，台指期逆價差擴至-43.84點，電子期逆價差擴至-2.78點，金融期逆價差擴至-4.81點。現貨部分，三大法人賣超176.42億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少4234口至-7635口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少5510口至-15634口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少3114口至-3795口。

上週五美國公布9月非農就業新增19.4萬人，遠低於市場預期，為9個月以來最差表現，加上油價飆漲、通膨疑慮持續升溫，美股四大指數連兩日收黑，道瓊下跌0.72%，標普500下跌0.73%，那指下跌0.64%、費半下跌0.77%。台股週二開盤延續美股頹勢，電子、航運賣壓沉重，大盤最多一度大跌兩百逾點，尾盤買盤承接跌勢收斂，終場下跌1.07%，收16462.84點。權值股來看，台積電開盤一度下跌1.91%，隨後買盤進駐尾盤急拉，收平盤575元，傳產、塑化類股同步走弱，航運股再度成為殺盤重心，長榮、陽明、萬海皆下跌約9%。整體來看，台股跌破上週五長紅K低點，盤面上短線再度轉弱，加上美國財報週即將開跑以及週三美國將公布的9月CPI數據，投資人多觀望以待。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17500點，賣權未平倉最大量集中在15000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.1降至1.03。VIX指數上升0.88至25.24。整體選擇權籌碼面偏空。(永豐期貨提供)

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