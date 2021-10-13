【時報記者莊丙農台北報導】網家(8044)執行長蔡凱文表示，由於五倍券今年納入電商也可消費，讓原本雙11戰場提前到10月8日開打，加上國慶連假，五倍券上路來網家站上業績跟去同期相比成長1.5倍。蔡凱文也預期，五倍券＋雙11帶動，第4季旺季將一路延伸到明年第1季。
網家9月營收35.59億元，年成長18.56％，創歷年同期新高，但卻是連續3個月下滑。今年5月網家訂單接到滿物流卻出現問題，導致消費者及訂單大量流失，營收成長力道比其他同業遜色，蔡凱文指出，面對雙11已經積極備戰，內部系統都已經調整完畢，會全力確保出貨不延遲。對於之前無法出貨對消費者深感抱歉，但近期流失的舊客戶都漸漸回流，今年新客戶年成長已有40％，優於過去表現。
第4季有五倍券帶動旺季效應，但今年受到缺貨影響，電商決戰供應鏈，包括3C商品的iPhone、筆電以及部分日常用品品項都有缺貨狀況，對交貨、庫存都是一大考驗。
網家也宣布旗下跨境代標代購電商Bibian比比昂戰略結盟日本最大的二手交易平台Mercari，董事長詹宏志表示，專營代標代購業務的Bibian比比昂將成為全台唯一與Mercari全站串接的電商平台，加上Bibian比比昂既有的業界最低國際運費及五大購物保證等服務優勢，不只全面升級PChome跨境生態圈的服務廣度，也期望為台日跨境電商市場帶來新的激盪與多元發展的可能性。
Bibian比比昂今年前3季的訂單數對照去年同期大幅成長160％，若單看第3季，站上整體GMV對比疫情爆發前更是激增2.5倍，顯示台灣消費者的生活型態與消費行為出現大幅變化，為跨境電商帶來極為強勁的成長動能。
Mercari自2013年成立之後，從行動電商出發，快速崛起成為二手電商新星，是日本首家科技獨角獸，平台上物件數量高達20億件。未來除台日對接外，希望也前進韓國及東南亞地區，最快可以跟PChome Thai對接。
(時報資訊)
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