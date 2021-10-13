【時報-晨間解盤】受到油價飆高的影響，美股周一衝高後收低，主要是市場擔憂通膨壓力再起，使得股價進行評價調整，雖然通膨是目前市場的主要變數，但中國能耗雙控的限電措施往好的方向發展，10月份的限電情況已比9月底舒緩，有助於PCB族群的落底。
另外，市場擔憂的車用晶片荒，在台積電表明將優先投片的情況下可望緩解，車電相關概念股可望重新獲得市場青睞，周二有車電相關之二極體、電池材料、導線架等表現強勢，顯示市場買盤又回到電動車概念股，台股必須要有領頭羊帶動，否則市場人氣難以凝聚。
從盤面來看，航運股殺聲隆隆，貨櫃三雄再度成為周二賣壓中心，運價的下滑是主要元凶，雖然認為股價已經過度反應，但當市場恐慌情緒升高，則除非有大主力願意承接，否則股價就難止跌回穩。(倫元投顧提供)
(時報資訊)
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