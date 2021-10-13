投資人緊張不安地等待上市公司公布第3季財報，美股今天收黑，不過電動車大廠特斯拉（Tesla）股價上揚，是標準普爾指數和科技股那斯達克指數的最大支撐者。

數據顯示，特斯拉9月銷售5萬6006輛在中國製造電動車，是兩年前開始在上海生產以來銷售量最高的月份，股價應聲大漲1.7%。

道瓊工業指數下跌117.72點或0.34%，以34378.34點作收。

標準普爾指數下挫10.54點或0.24%，收在4350.65點。

科技股那斯達克指數下滑20.27點或0.14%，收14465.93點。

費城半導體指數跌43.08點或1.34%，收3178.15點。（譯者：陳政一）1101013

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