投資人緊張不安地等待上市公司公布第3季財報，美股今天收黑，不過電動車大廠特斯拉（Tesla）股價上揚，是標準普爾指數和科技股那斯達克指數的最大支撐者。

數據顯示，特斯拉9月銷售5萬6006輛在中國製造電動車，是兩年前開始在上海生產以來銷售量最高的月份，股價應聲大漲1.7%。

道瓊工業指數下跌117.72點或0.34%，以34378.34點作收。

標準普爾指數下挫10.54點或0.24%，收在4350.65點。

科技股那斯達克指數下滑20.27點或0.14%，收14465.93點。

費城半導體指數跌43.08點或1.34%，收3178.15點。（譯者：陳政一）1101013

(時報資訊)

#美股 #特斯拉 #電動車

主要市場指數

紐約道瓊
34378.34 -117.76(0.34%)
05:04
S&P500
4350.65 -10.54(0.24%)
05:04
Nasdaq
14465.92 -20.28(0.14%)
05:16
費半指數
3178.15 -43.08(1.34%)
05:16
日經225
28189.90 -40.70(0.14%)
09:46
南韓KOSPI
2947.52 +31.14(1.07%)
09:46
香港恆生
24962.59 0.00(0.00%)
10/12
上證指數
3529.77 -17.17(0.48%)
09:51
深圳成指
14133.67 -1.71(0.01%)
09:51
英國FTSE
7130.23 -16.62(0.23%)
10/12
法國CAC
6548.11 -22.43(0.34%)
00:05
德國DAX
15146.87 -52.27(0.34%)
10/12

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