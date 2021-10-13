投資人緊張不安地等待上市公司公布第3季財報，美股今天收黑，不過電動車大廠特斯拉（Tesla）股價上揚，是標準普爾指數和科技股那斯達克指數的最大支撐者。
數據顯示，特斯拉9月銷售5萬6006輛在中國製造電動車，是兩年前開始在上海生產以來銷售量最高的月份，股價應聲大漲1.7%。
道瓊工業指數下跌117.72點或0.34%，以34378.34點作收。
標準普爾指數下挫10.54點或0.24%，收在4350.65點。
科技股那斯達克指數下滑20.27點或0.14%，收14465.93點。
費城半導體指數跌43.08點或1.34%，收3178.15點。（譯者：陳政一）1101013
(時報資訊)
34378.34
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05:04
4350.65
-10.54(0.24%)
05:04
14465.92
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3178.15
-43.08(1.34%)
05:16
28189.90
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24962.59
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7130.23
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