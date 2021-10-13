台積電（2330）法說會最後倒數，外資圈全面啟動，花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志將股價預期拉升到930元，樂觀情境是破紀錄的1,180元，驚豔四座，搭配匯豐證券同步加入調升行列，晶圓代工龍頭挺台股好戲上場。
徐振志多次精準預期台積電營運狀況、股價走出倍漲大行情，是買方法人長線布局晶圓代工族群的意見領袖，先前市場雖浮現庫存、產業循環見頂等疑慮，徐振志看台積電樂觀態度不為所動，此時更趁法說會來臨之前，將900元股價預期再升至930元，接下來對資金牽引作用引發關注。
台積電9月營收甫交出新高成績單，受惠蘋果A15應用處理器訂單與高水位產能利用率，第三季營收達成財測高標，外資估計，台積電第三季毛利率51.4％，單季每股純益是6.01元。
徐振志認為，因產能全滿，加上漲價優勢，將提供台積電第四季營運助力，將時間拉長，研判台積電2021～2025年營收年複合成長率上看16％，比先前預期的14.3％還樂觀；也因為上升循環強勁，台積電2024年營收便可能爬升至2020年的二倍，比花旗環球估計還早一年到來。
高盛證券對台積電推測合理股價預期1,014元，仍是外資圈最高者，主要大型外資券商中，花旗環球的930元居次，值得一提的是，花旗環球所作樂觀情境分析顯示，一旦滿足2022年產能利用率百分百、混合單位售價成長性比預期高、多數主流CPU委外給晶圓代工業者等三大條件，股價估值甚至可衝高到1,180元，上檔空間驚人。
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