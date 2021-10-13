周二（12日）航運股又OVER了，貨櫃三雄的長榮、陽明與萬海通通再創今年5月以來的新低價，水手們紛紛跳船求生。
儘管FBX指數與SCFI指數的運價報價都還居於高檔，但是「股價會說話」，貨櫃三雄股價破底再破底，已經透露出未來海運運價與疫情帶來的塞港影響將回歸正常，一切可能回到疫情前，股價也可能回到該有的區間水準。
另外，筆者獨家研究也發現，現在市場上最擔憂的高通膨，非常有機會在今年年底前就會快速滑落，回到該有的通膨速度。
原因就是現在全球各大疫苗商的新冠疫苗產量充足，每個月的產量高達15億劑，而全世界人口約78億人，必須施打的成年人約6成，每個成年人須施打2劑，那總共需要93.6億劑的疫苗，而目前全球已經施打64億劑，也就是再補足30億劑，等同2個月的產量，全球的成年人就能打2劑以上的疫苗。
因此，就算把第3劑疫苗需求算進去，最快在今年12月底，全世界工作人口就有足夠的疫苗覆蓋，全球的貿易、旅遊、消費習慣將慢慢回歸正常，因疫情而造成的通膨就會下降，到時候股市最擔憂的高通膨利空會消散，全球股市的多頭行情將會再度大噴發，或者提前在11月就有機會先發酵，所以筆者建議在台股因短期利空而拉回時，可以偏多布局第四季的強勢股或跌深股，有機會趁後勢而上。
（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）
※免責聲明：本文為分析師個人觀點，非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。
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