振興五倍券上路之後，各類加碼券昨日開始抽籤，由面額最大、登記人數最多的國旅券打頭陣。觀光局抽出第1批幸運兒，由身份證字號末2碼「21」、「32」、「98」、「67」、「97」以及末3碼「410」的民眾，共60萬3394人中籤。
觀光局長張錫聰表示，接下來連續3個周二再各抽出60萬份國旅券，已中獎的民眾會被系統排除，最後一次抽籤是在11月2日，民眾最晚須於10月29日前登記。
中籤名單會在抽籤日下午5點後於官網公布，並以簡訊送出通知，中獎者3天後可到面額1000元的「國旅券」，在抵用平台領取QR code，全台有近4500間商家可以使用。
另面額也高達1000元的原民會「i原券」，昨天也舉行首波抽籤，身分證末2碼64及85的民眾合計有2萬4364人可望領到。
截至昨天為止，共有125萬231人登記領取i原券。
對於外界關切，民眾若不慎弄濕紙本五倍券，導致印刷模糊要怎麼辦？對此，經濟部長王美花昨受訪時表示，比照之前三倍券的方式，若在還可以辨識的範圍內，歡迎民眾依照使用規則來做更換，可以打電話到1988詢問。
此外，有民眾發現很多店家無法使用數位支付，沒辦法使用數位五倍券。王美花表示，經濟部把所有有統編的餐飲業者都納進來，有些店家沒有用數位工具，有些數位工具種類不太一樣，會盡量把相關資訊更新，讓民眾可較容易了解店家用的數位工具。
(時報資訊)
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