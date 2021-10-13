油價、原物料上漲，不僅民眾荷包縮水，也打亂投資人的市場布局；國泰世華銀行昨公布第4季投資研究報告顯示，景氣復甦力道從高速成長回歸正常，復甦續航高峰已過，通膨疑慮恐添震盪，金融市場確定進入換檔期；面對多空消息紛雜挑戰，國泰世華投資研究團隊建議，加強控管風險、宜向政策趨勢靠攏，以「彈性」、「多元」布局應萬變。

國泰世華投資研究團隊指出，供應鏈調整緩慢加上能源危機蠢動，通膨持續時間恐較預期還要長，惟美寬鬆力道縮減逼近、債務上限法案卡關，金融市場震盪易加劇，建議持股水位較高客戶，宜酌量提高品質企業債部位、增添防禦，彈性混搭複合債、高收益債、多重資產、地產（REITs）或特別股，可同時兼顧抗震與鎖利。

富拓市場分析師陳忠漢表示，本周金融市場持續關注通膨問題，美國將於今(13)日公布最新9月份消費者價格指數（CPI），市場預期年增率5.3％，若實際公布數據符合預期，代表美國的通膨壓力居高不下。

陳忠漢認為，原油價格飆升至每桶80美元，是讓主要經濟體面臨通膨失控的最大風險，若通膨一直處於高位運行，聯準會可能提前升息，以防物價失控，持續高通膨，也將進一步推升美元、拖累黃金表現。

面對能源、大宗商品價格高漲，台灣很難置身事外，餐飲、外食費調漲，恐怕只是第一波；政大勞工所教授成之約表示，明年廠商得面臨基本工資調漲逾5％的壓力，每月人事成本、法定福利成本雙雙增加，企業為緩解成本上升壓力，最直接的方式就是「調漲售價」、「轉嫁給消費者」，物價上漲壓力恐怕延伸到明年。

(時報資訊)