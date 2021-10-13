機械公會昨日公布9月進出口統計，雖然9月機械出口年增28.1％，連續13個月正成長，但相較8月卻已呈現下滑；機械公會憂心3項不利因素，新台幣升值、原物料短缺和航價上揚，恐吃掉廠商毛利約2成。
機械公會統計，9月機械出口值為26.9億美元，年增28.1％，連續13個月正成長，不過相較於8月減少2.77億美元，月減9.3％。
機械公會表示，由於機械產業今年出口持續受到新台幣升值、原物料上漲與航運成本高漲等三大不利因素影響，未來出口前展尚待觀察
以台幣匯率來看，今年以來新台幣升值約1.61％，但大陸也僅升值1.32％，與主要競爭對手相比，日本貶值8.7％、韓國貶值10.36％，對國內業者競爭力來說相當不利，公會認為，政府在穩定匯率、與對手國間保持競爭力應有更積極作為。
近期大陸拉閘限電、能耗雙控，機械公會表示，原物料的價格成長加劇，尤其是機械業者最重要的鋼價好不容易稍微穩定，未來大陸生產減少或產量調整，恐怕再推升一波鋼價，拉升業者的成本壓力。
此外，部分電子產業受到限電波及而停工，使得關鍵馬達、控制器等產品交貨期都有延長現象，過去只要1、2個月就可交貨，現已拉長到4、5個月，未來更難預料，勢必將影響機械設備的備貨和出貨安排，其對業者出口和衝擊，還要再進一步觀察。
(時報資訊)
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