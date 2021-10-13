國際美元走強，外資賣超，台北股匯市場昨日雙雙走跌，台股一度大跌近三百點，終場下跌177點，台幣兌美元則是重貶1.06角，為近2個月單日最大跌幅，終場收在28.152元對1美元，創5個半月新低，短期「28字頭」恐為常態。
外資不斷賣超台股並匯出，昨日三大法人在集中市場賣超176億元，外資賣超168億元，外資賣超前幾大包括聯電、群創、友達等股票，買超以長榮及陽明較多，台積電終場則以575元平盤作收，但台積電明（14）日舉行法說會，預計將牽動台股後市。
外資大舉賣超台股，持續匯出資金，連帶使新台幣貶勢加劇，新台幣繼上周五跌破28元整數關卡後，昨日再殺1.06角，為近2個月單日最大跌幅，終場收在28.152元對1美元，創5個半月新低，短期「28字頭」恐為常態。
全球黑天鵝不斷，疫情持續肆虐、美國有聯準會縮減購債及升息議題、中國大陸有恒大事件及能耗雙控，現在油價又見飆漲，加重通膨隱憂，美國10年期公債殖利率衝破1.6％，美股主要指數應聲全收黑，台股難免補跌，新台幣也無法倖免於難，跌破28.1元。
匯銀主管分析指出，通膨壓力及公債殖利率的雙重利空，讓外資態度轉趨保守，擴大賣超台股新台幣167億元，也持續匯出資金，雖然出口商看到好價格，樂得進場賣些美元，但量能上感覺相對保守，難與外資力道匹敵。
匯銀主管強調，諸多利空都還在發展中，有待進一步消化，市場結構與台股相似的南韓股市，也是這波外資提款重點，使得韓元貶幅也新台幣相當，如果台股未能止跌，外資維持匯出方向不變，新台幣短線難脫貶勢。
9月中旬後台股修正超過千點，金融研訓院昨公布的9月台灣金融風險指數上升0.4，創11個月以來新高，主要風險就是來自於國內外金融市場價格波動。
金融研訓院公布的金融風險指數，在11個項目當中有7個分項風險指數呈現上升。
(時報資訊)
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