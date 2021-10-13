漲價壓力鍋蓋不住了！疫情、國際物料高漲及工資攀升三重夾擊，餐飲龍頭王品集團旗下15個品牌，將自本月25日起平均漲價5％，餐飲漲價潮一觸即發。包括漢來美食、乾杯集團都表示，食材成本上漲太多，調價勢在必行，漢來規畫旗下中餐體系明年春節前先行，自助餐漢來海港餐廳則待第2季時評估。

王品昨日以各項食材成本「飆漲至前所未見的價格」，解釋為何必須漲價。以主力食材牛肉為例，肋眼、菲力漲幅高達50％，且美國飽受缺工之苦、人事成本提高，後市持續看漲，另外像是豬肉漲幅7.75％、創下6年半新高，雞肉、海鮮也上漲超過15％。

王品此次一口氣調漲王品、原燒、聚鍋、藝奇、夏慕尼、西堤、陶板屋、石二鍋、享鴨、青花驕、12mini、The Wang、和牛涮、尬鍋等15個品牌，規模達全品牌的7成5，且是首度15個品牌一起漲價，引發業界震撼。

乾杯、漢來美食擬跟進

乾杯集團表示，對於原物料價格上漲，內部持續觀察，不排除調整商品價格。漢來美食則會先針對圍爐宴、外賣年菜及喜宴起桌價等中餐體系，評估在農曆春節前調價，粗估漲幅在10％至15％不等，但也解釋「這是調整而非單純漲價」，菜色及食材都會提升。

瓦城泰統、饗賓暫無計畫

瓦城泰統、饗賓等餐飲集團，昨日都說「現階段沒有調漲計畫」。業界指出，內用禁令才剛鬆綁，客人好不容易回流，怕馬上漲價又會嚇跑客人；但也坦言，食材成本「一分錢就是一分貨」，不可能無限期吸收，且在王品開出第一槍後，跟進只是早晚問題。

除食材成本漲至近10年最高，成為餐飲經營最大的壓力，王品也點出，4年內基本工資調幅為14.8％、基本時薪調幅達20％，人事成本高更加重餐飲內需產業負擔，不得不調整部分品牌售價，但允諾最大化吸收各項成本，此次已努力將平均調幅控制在5％以內。

對於日前傳出因進口奶油價格大漲逾3成，導致業者開始調漲糕餅類售價，漲幅達3％到5％。經濟部長王美花昨赴立法院備詢時受訪表示，對於國際原料價格變動情形，經濟部工業局會趕快掌握相關狀態，目前還在了解中。稍後國民黨立委萬美玲質詢物價時，批評王美花「還在了解狀況」，根本是掌控狀況不及格。

王美花解釋，針對奶油的品項已經請工業局深入去瞭解國際原物料情形，行政院有物價小組，各項物料在國際、國內物料都會檢討因應。行政院長蘇貞昌也說，行政院有穩定物價小組，由副院長主持，持續監督國內外物價情資，稍有變動都會因應，目前國外大宗物資是趨緩態勢。

(時報資訊)

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