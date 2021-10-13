蔡英文總統國慶演說強調能源政策不宜反覆，並宣示2050年要達淨零排放目標；央大管理講座教授梁啟源表示，台商大舉回台，推估2025年用電年增率達2.5％是目前的2倍，而且如今尖峰用電更是時常出現在晚間，保守估計，即使目前延宕的再生能源建設全依計畫達標，屆時夜間用電缺口仍將高達5、600萬瓩，相當3座核三電廠裝置容量。

值得一提的是，台積電等半導體擴廠用量激增，估計2025年台積電占全台用電比例便將由4％成長至8％。

建燃氣機組 拚一半發電量

蔡總統重申2050年淨零排放目標，經濟部能源局表示，能源朝向低碳轉型已然成為國際趨勢，因應低碳能源轉型，政府規畫2025年達到天然氣占發電比例50％，再生能源發電占20％，燃煤發電占27％的目標。

經濟部官員表示，因應降低燃煤和核能發電，主要會以天然氣和再生能源發電替代，其中燃氣部份目前已規畫陸續增加協和、大潭、通霄、台中、興達、嘉惠等燃氣機組，到2027年預估新增加1577萬瓩裝置容量。另外，再生能源太陽光電以2025年達20GW，離岸風電達到5.7GW為推動目標。

對於未來電力供給是否會成為半導體廠擴張瓶頸？台積電指出，台積電計畫在北、中、南部科學園區進一步擴張，當然水電等基礎設施、營運效率和成本都是設廠評估考量因素。

電力系統不穩 須南電北送

不過學者擔心的用電飆升，並非空穴來風， 根據日前官方數據顯示，近月用電量便較去年成長10％。梁啟源指出，台灣不只能源結構有問題，連電力系統也不夠穩健，因為300萬瓩的電力須南電北送，也就是如果北部供電出問題，恐出現系統大崩潰，全台大停電再度上演。

淡大教授廖惠珠認為，台灣2025年要全面廢核，但用電與日俱增、再生能源又跟不上國人用電需求，2050年要達淨零排放目標，很難達成。

廖慧珠建議，政府可以考慮在能源轉換之際，將核三廠延役，現在國際上也有很多類似案例，像美國的核電廠也有延役20年的紀錄。廖慧珠強調，核三廠延役並非無限延下去，而是在能源政策轉換之際，「撐一下」就可以度過難關。

(時報資訊)