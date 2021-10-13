蔡英文總統國慶演說強調能源政策不宜反覆，並宣示2050年要達淨零排放目標；央大管理講座教授梁啟源表示，台商大舉回台，推估2025年用電年增率達2.5％是目前的2倍，而且如今尖峰用電更是時常出現在晚間，保守估計，即使目前延宕的再生能源建設全依計畫達標，屆時夜間用電缺口仍將高達5、600萬瓩，相當3座核三電廠裝置容量。
值得一提的是，台積電等半導體擴廠用量激增，估計2025年台積電占全台用電比例便將由4％成長至8％。
建燃氣機組 拚一半發電量
蔡總統重申2050年淨零排放目標，經濟部能源局表示，能源朝向低碳轉型已然成為國際趨勢，因應低碳能源轉型，政府規畫2025年達到天然氣占發電比例50％，再生能源發電占20％，燃煤發電占27％的目標。
經濟部官員表示，因應降低燃煤和核能發電，主要會以天然氣和再生能源發電替代，其中燃氣部份目前已規畫陸續增加協和、大潭、通霄、台中、興達、嘉惠等燃氣機組，到2027年預估新增加1577萬瓩裝置容量。另外，再生能源太陽光電以2025年達20GW，離岸風電達到5.7GW為推動目標。
對於未來電力供給是否會成為半導體廠擴張瓶頸？台積電指出，台積電計畫在北、中、南部科學園區進一步擴張，當然水電等基礎設施、營運效率和成本都是設廠評估考量因素。
電力系統不穩 須南電北送
不過學者擔心的用電飆升，並非空穴來風， 根據日前官方數據顯示，近月用電量便較去年成長10％。梁啟源指出，台灣不只能源結構有問題，連電力系統也不夠穩健，因為300萬瓩的電力須南電北送，也就是如果北部供電出問題，恐出現系統大崩潰，全台大停電再度上演。
淡大教授廖惠珠認為，台灣2025年要全面廢核，但用電與日俱增、再生能源又跟不上國人用電需求，2050年要達淨零排放目標，很難達成。
廖慧珠建議，政府可以考慮在能源轉換之際，將核三廠延役，現在國際上也有很多類似案例，像美國的核電廠也有延役20年的紀錄。廖慧珠強調，核三廠延役並非無限延下去，而是在能源政策轉換之際，「撐一下」就可以度過難關。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：