數位科技日新月異，加速全球企業創新變革，國內金融業也積極推動數位轉型。永豐銀行表示，永豐致力發展數位金融，運用創新科技優化各項流程與服務效能，整合線上、線下數位服務，並在兼顧數位科技與資訊安全的前提下，以金融科技打造友善金融環境，讓民眾不論宅在家或是臨櫃皆能享受最便利的金融服務，創造商業新價值。

永豐銀行表示，過去傳統金融機構數位化大多是金融業務e化，定位上較像是加值服務；數位金融則是運用創新科技優化各項流程與服務效能。因應疫情影響，永豐銀行更加速布建數位金融服務，以「服務零距離 肢體零接觸」為目標，讓數位創新力成為防疫新戰線，同步守護分行行員及全體客戶。

以分行臨櫃的線下服務為例，永豐銀行從開戶起即導入多元科技作業模式，客戶使用手機就能填寫資料、上傳證件；去（2020）年起將具高精準度的生物辨識功能的「掌靜脈」應用於分行核對身分，客戶臨櫃交易可免帶印章，亦能減少接觸硬體設備；今年疫情升溫期間，永豐推出「視訊對保」讓民眾宅在家也能即時享受銀行的金融商品與服務，迅速升級「零接觸」體驗。

此外，永豐銀行指出，在數位金融時代，網路拉近銀行與各類客群的距離、大幅提升服務的「即時性」，為積極推動金融服務數位化、生活化及社群化，永豐銀行LINE官方帳號以「快速綁定、簡易帳務查詢、點對點客戶服務」－「快、易、點」三大優勢，成為實體分行與網路銀行的延伸。該服務自2019年7月上線至今，有五成用戶透過LINE啟用二項以上數位金融服務，突顯社群工具扮演重要的導流角色；疫情期間，客戶也透過各式數位化通路完成轉帳、換匯、投資或申請房、信貸等生活日常金融需求。為持續擴大服務，即日起，永豐銀行也推出「e起得LINE數」活動，攜手客戶共創數位金融新體驗。

(時報資訊)