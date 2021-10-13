興采集團（4433）於桃園市觀音工業區投資高端精密染整廠及優化高端精密塗佈貼合加工技術。在其關係企業聚紡公司（4429）觀音廠區斥資15億元增建廠房、建置高階精密染整、智慧自動化塗佈生產線，導入最新之生產技術，並結合工業4.0之物聯網、自動化、大數據管理以及智慧化等概念，建構集團之示範工廠，以便未來複製至海內外其他之廠區。

同時導入綠色環保生產技術及設備、並規劃擴大現有太陽能電廠之規模，更善盡企業社會責任，繼續朝聯合國永續發展（SDGs）17項目標邁進。

興采集團董事長陳國欽表示，興采擁有超過30年機能性紡織品的生產製造經驗，專精於紗線、織造、染整、防水透濕塗佈及成衣製造的垂直整合能力，提供從環保創新紗線及面料研發技術、防水透濕布料代加工到成衣設計與製造等一貫式服務，朝環保機能性紡織品上下游一條龍供應鏈的整合發展，迎合現今國際大廠環保節能供應商標準，並於2020年取得德國百年品牌Schoffel所票選出來2020年度最佳供應商獎。

此外，在COVID-19疫情初期，即組成醫療防護小組，讓興采SINGTEX PROTECTOR之防水透濕產品線積極轉型，增加具有個人防護與醫療防護等級的神采個人防護產品研究，並經衛生福利部可通過成為防疫國家隊一員；更在短時間內取得製造業藥商許可、販賣藥商核許可、衛生福利部第一等級醫療器材許可、衛生福利部醫療器材製造優良證明書（GMP）以及神采P3全系列防護衣衛生福利部醫療器材許可證，並接受衛福部委託製作臺灣防護衣最高等級的P3防護衣供國內醫療專業人員使用。

今年將於10月14日至16日「台灣國際醫療暨健康照護展」中，展出全系列SINGTEX PROTECTOR PPE 個人防護產品。11月1日至30日「2021 TITAS台北紡織展」線上展中，展出興采全系列環保機能產品。

(時報資訊)

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