聚和國際（6509）看準未來生物製劑客群將逐步增加，以及因應終端客戶需求，聚和國際積極調整產品結構，營運獲利成長可期。該公司發行無擔保轉換公司債3億元，由主辦券商台新證券於10月14日起開始競拍至18日止。

聚和國際9月營收3.94億元，相較去年同期3.48億元，成長逾13.2％，1至9月累計營收為35.24億元，年成長31.58％。

聚和公司為化學品之專業製造廠商，目前主要營業項目為特用化學品、精密化學品及辦公文具用品之生產製造及銷售。特用化學品主要包含造紙化學品及顯像化學品，辦公文具用品則以自黏性可再貼便條紙及客製化自黏性產品為主，而精密化學品包含生物緩衝劑、鋰電池電解液添加劑及電鍍添加劑等。聚和公司所生產之生物緩衝劑及生物清潔劑，可運用在生技產業之製藥產業、診斷試劑及化妝品與個人護理領域，目前產品品質已達超純等級，為全世界生物緩衝劑最齊全的生產廠商。

受惠於成功進入藥廠供應鏈，聚和國際109年精密化學品系列產品營收較108年成長達25％。由於該系列產品技術進入門檻較高，且客戶開發認證期長，聚和國際既有客戶多為國際製藥大廠，且經營往來多年具備相當優勢，將能藉此拉升該公司之巿場滲透率。

另外，因應大陸地區於2020年推動新一波「新能源車下鄉」政策發酵，聚和公司持續看好鋰電池電解液之相關需求，該公司中國常熟廠並持續擴增電解液添加劑產能，配合電動車產業進入快速成長期，並積極於中國市場展開推廣，可望為營收帶來成長動能。

(時報資訊)

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