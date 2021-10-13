聚和國際（6509）看準未來生物製劑客群將逐步增加，以及因應終端客戶需求，聚和國際積極調整產品結構，營運獲利成長可期。該公司發行無擔保轉換公司債3億元，由主辦券商台新證券於10月14日起開始競拍至18日止。
聚和國際9月營收3.94億元，相較去年同期3.48億元，成長逾13.2％，1至9月累計營收為35.24億元，年成長31.58％。
聚和公司為化學品之專業製造廠商，目前主要營業項目為特用化學品、精密化學品及辦公文具用品之生產製造及銷售。特用化學品主要包含造紙化學品及顯像化學品，辦公文具用品則以自黏性可再貼便條紙及客製化自黏性產品為主，而精密化學品包含生物緩衝劑、鋰電池電解液添加劑及電鍍添加劑等。聚和公司所生產之生物緩衝劑及生物清潔劑，可運用在生技產業之製藥產業、診斷試劑及化妝品與個人護理領域，目前產品品質已達超純等級，為全世界生物緩衝劑最齊全的生產廠商。
受惠於成功進入藥廠供應鏈，聚和國際109年精密化學品系列產品營收較108年成長達25％。由於該系列產品技術進入門檻較高，且客戶開發認證期長，聚和國際既有客戶多為國際製藥大廠，且經營往來多年具備相當優勢，將能藉此拉升該公司之巿場滲透率。
另外，因應大陸地區於2020年推動新一波「新能源車下鄉」政策發酵，聚和公司持續看好鋰電池電解液之相關需求，該公司中國常熟廠並持續擴增電解液添加劑產能，配合電動車產業進入快速成長期，並積極於中國市場展開推廣，可望為營收帶來成長動能。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：